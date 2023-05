Maltempo a Imola, situazione ancora critica. La mappa delle strade chiuse

Imola, 3 maggio 2023 – Resta critica, nonostante abbia smesso di piovere all’inizio mattinata, la situazione nella Bassa imolese colpita dal maltempo. A fronte di ulteriori allagamenti, proseguono le operazioni di soccorso ed evacuazione con i vigili del fuoco tra Sesto Imolese, Sasso Morelli e San Prospero, tre località dove questa mattina le scuole sono rimaste chiuse. Traffico interrotto lungo le vie Sguazzaloca / Rondanina; Raggi all’incrocio con via Tiglio, via Gesso, Via del Signore e Via Sillaro lato ovest, dove è in corso la sistemazione dell’argine dopo il cedimento. A queste si aggiungono le strade interrotte già nella giornata di martedì: via merlo , via Cardinala, via Benelli, via Ladello, via Nuova, via San Salvatore, via Sesto, via Ponticelli Pieve, via Contavalle, via Correcchio e via Punta dal civico 50 al 70. “Abbiamo svolto poco fa a Sesto Imolese una riunione di emergenza per fare il punto della situazione con tutte le forze impegnate: protezione civile, referenti di altre regioni, l'esercito, volontari, vigili del fuoco e le strutture del Comune – riferisce il sindaco Marco Panieri via social –. Stiamo predisponendo i soccorsi, i trasporti e la consegna di sacchi di sabbia per la popolazione colpita, congiuntamente a protezione civile e forze dell’ordine. Stiamo verificando il quadro della situazione e le risorse, umane e materiali, da impegnare ulteriormente per dare supporto. Voglio ringraziare sentitamente tutti gli uomini e le donne che da oltre 24 ore senza interruzioni stanno operando nel nostro territorio. Raccomando ancora una volta a tutti la massima prudenza, di attenersi alle disposizioni delle autorità e di fare riferimento al numero telefonico 0542 602555 (Centro Operativo Comunale)”.