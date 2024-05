A teatro arriva il ‘Don Giovanni’ con l’Italian Opera Florence

Tutto pronto per la terza e ultima esecuzione di Opera dal vivo al Teatro Stignani a cura di Italian Opera Florence: dopo Il barbiere di Siviglia e L’italiana in Algeri di Rossini, venerdì 10 maggio alle ore 20.30 andrà in scena Don Giovanni, dramma giocoso in due atti di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte.

"Don Giovanni è molto più di un personaggio: è il mito immortale del seduttore per antonomasia – spiegano gli organizzatori della serata –, l’incarnazione del desiderio infinito. Attorno a lui ruotano come in un vortice tutti i personaggi, accompagnati da alcune delle musiche più belle e potenti che siano mai state scritte". La durata prevista è tre ore, intervallo incluso. Durante l’intervallo il pianista Pietro Fresa – allievo della Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’ – si esibirà nel concerto per pianoforte e orchestra di Mozart ‘K 466 in Re minore’.

Info. I biglietti per lo spettacolo si possono già acquistare in prevendita su Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati. Oppure direttamente alla biglietteria del Teatro Stignani il giorno dello spettacolo, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle 16 alle 20.30. Costi dei biglietti: intero platea 30 euro, palco centrale 26, laterale 22, galleria 15. Ridotto under 20 (tutti i settori), 11 euro.