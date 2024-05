Torna ‘Imola Loves Bike’. Tanti appuntamenti aspettando il Tour

Ritorna Imola Loves Bike, il progetto di promozione delle attività su due ruote che si svolgono

a Imola e nel circondario. Quest’anno sarà colorato di giallo per omaggiare il Tour de France. Tantissimi gli appuntamenti del programma fra maggio e settembre in un susseguirsi di competizioni e di passeggiate in famiglia, alla scoperta del territorio e della natura.

Imola Loves Bike è un progetto che unisce, ancora una volta, l’assessorato alla Mobilità sostenibile, quello dell’Autodromo e turismo e l’Assessorato allo sport. In vista dell’;avvicinamento al Tour, il calendario parte con i corsi di avviamento alla bicicletta al Bike Park Parco dell’Osservanza (tutti i sabati tranne quello del Gp) aperti a bambine e bambine da 4 a 11 anni a cura dell’Associazione Giocathlon con il contributo della Città Metropolitana di Bologna, che si sono svolti tutti i sabati mattina di aprile e che proseguiranno a maggio.

Ad aprire ufficialmente la stagione delle iniziative è stato Tutto in Bici, a cura di Giocathlon con Mosaico e Officina Immaginata, con il contributo del Comune di Imola e del Ceas Imolese. Stamattina (ritrovo alle 9.45) l’evento conclusivo con la pedalata che partirà dal parco dell’Osservanza e arriverà al Bosco della Frattona con il Ceas Imolese. Il 12 maggio si terrà ‘ PedaliAmo la natura’, pedalata sulla Ciclovia del Santerno alla scoperta della Chiusa di Codrignano e del Vivaio Regionale Zirina, organizzata dal Ceas Imolese in collaborazione con il Comune. Il 25 maggio arriva a Imola la tappa di ‘La risciò pedala l’uguaglianza’, tour da Rimini a

Bologna a cura di Salvaciclisti Bologna e Period Think Tank per unire diseguaglianze di genere

e mobilità sostenibile in una serie di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sull’equità di genere.

Il 25 e 26 maggio ci si trasferisce in Autodromo, dove sarà protagonista la solidarietà: si pedalerà infatti per Imola Charity Bike, con una 6 ore di ciclismo a squadre che aiuterà a raccogliere fondi per la ricerca contro la Fibrosi Cistica. A sfidarsi, tanti campioni di ciclismo, capitanati dal Presidente della Fondazione Fibrosi Cistica Matteo Marzotto.

Ci saranno altri eventi prima del clou, il passaggio del Tour de France, il 30 giugno (atteso intorno alle 13). Il Comune, insieme alle Associazioni sportive, sta organizzando una mattinata

in Autodromo e in Piazza Senna. In Piazza Matteotti invece prenderà il via il 10 luglio, una delle Tappe del Giro d’Italia Femminile.