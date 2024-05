Al via le visite guidate per scoprire lo Stignani

Nella cornice delle iniziative per celebrare i 50 anni della riapertura al pubblico del Teatro Stignani, oggi avrà inizio la serie di visite guidate gratuite per scoprire questo edificio dove da mezzo secolo vanno in scena spettacoli di prosa tra i più acclamati del panorama teatrale italiano.

Le visite guidate condurranno i partecipanti non solo negli spazi normalmente accessibili al pubblico durante gli spettacoli, ma anche in quelli di solito riservati agli addetti ai lavori ed estremamente affascinanti per comprendere quello che accade dietro le quinte. Proprio per consentire l’accesso anche in queste zone più nascoste del teatro, il gruppo dei visitatori sarà contenuto a un massimo di 30 persone. Le visite – della durata di un’ora e mezza circa – si svolgeranno sia di mattina alle ore 10.30 sia nel pomeriggio alle ore 16.30. Per iscriversi basta inviare un’email a visiteteatro@comune.imola.bo.it indicando nome e numero dei partecipanti e un recapito telefonico. Le domeniche in cui in Teatro Stignani aprirà le porte per le visite guidate gratuite vanno dalla primavera all’autunno: 5 e 12 maggio, 2 e 9 giugno, 15 e 22 settembre, 6 e 13 ottobre.