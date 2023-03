Bene Sara Morini, la Sacmi Avis arriva 58esima

Nella suggestiva cornice del teatro romano, a Gubbio, si sono disputati i campionati italiani individuali e di società di cross. Si è trattata di un’autentica festa che ha visto in gara atleti della nazionale italiana, da Nadia Battocletti a Marco Fontana Granotto. La trasferta è stata un’occasione soprattutto per le più giovani per fare esperienza gareggiando con le più forti. Il miglior piazzamento è stato di Sara Morini, 38esima tra le juniores, sui sei chilometri.

Buona prestazione per le allieve Giada Martelli e Viola Di Renzo che sono giunte rispettivamente 75esima e 79esima sui quattro chilometri. Nel campionato di società assoluto maschile dei 10 chilomentri, la Sacmi Avis è 58esima con le Promesse Riccardo Ghinassi, Riccardo Dall’Osso e il triatleta Senior Luca Cavina.