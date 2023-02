Calendario Superbike 2023 all’Autodromo di Imola, ora è ufficiale: ecco le date

La Superbike torna a Imola nel 2023: ecco le date. Svelato il calendario 2023

Imola, 28 febbraio 2023 – Il campionato mondiale Superbike farà tappa a Imola da venerdì 14 a domenica 16 luglio, mentre lunedì 17 è in programma una giornata di test Pirelli riservati alle due ruote. L’ufficializzazione di una notizia nell’aria ormai da tempo è arrivata questa mattina dal sindaco Marco Panieri nel corso della presentazione del calendario eventi 2023 dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.



Quello delle moto derivate dalla produzione di serie è un ritorno molto atteso in città. L’ultima loro apparizione risale infatti al 2019, quando il maltempo fece saltare gara-2 in mezzo a un mare di polemiche, con il pilota spagnolo Alvaro Bautista, oggi come allora in sella alla Ducati, che puntò il dito contro la sicurezza del circuito.



A fare da ideale prologo al weekend della Superbike si terrà, venerdì 14 luglio, il concerto dei Placebo. L’intento di Formula Imola e Comune, guardando al futuro, è chiaro: abbinare ancora di più il mondo della musica a quello dei motori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo in riva al Santerno.