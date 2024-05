Ranuzzi, l’esperienza si vede

Drocker 6,5 (in 15’ 2/7 da due, 3/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperi). Ottimo avvio con due triple per l’ex di turno che cerca di prendersi la squadra sulle spalle. Alla lunga deve cedere davanti alla fisicità degli esterni avversari.

Sorrentino 6 (in 9’ 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi). Fa il suo compito con tanta grinta, cercando di colmare l’evidente gap a livello tecnico.

Aukstikalnis 7 (in 36’ 1/5 da due, 5/11 da tre, un rimbalzo). Solita prova di sostanza per il lituano, protagonista in almeno un paio di occasioni delle sue staffilate dalla lunga con cui ha ricacciato indietro la rimonta dei padroni di casa. Il fuoco si spegne nell’ultimo quarto, quando Livorno ha ormai in mano la partita.

Ranuzzi 6,5 (in 34’ 5/5 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, 3 assist). Parte con qualche errore al tiro ma è presente dietro e alla lunga trova canestri importanti. La sua esperienza è stata importante.

Corcelli 7 (in 34’ 2/3 da due, 3/10 da tre, 3/5 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse). Si carica i suoi anche in questa occasione, con una prova da leader anche su un campo caldo come il PalaMacchia. Due triple nel terzo quarto stoppano la rimonta livornese ed è prezioso quando ha palla in mano.

Marangoni 6 (in 15’ 2/3 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo). Gara di sostanza, con molto utilizzo sotto canestro. Peccato per qualche errore al tiro.

Bresolin 6 (in 3’ un recupero). Minuti di utilità nel secondo quarto.

Martini 5,5 (in 13’ 0/2 da due, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi). Forse patisce l’emozione, ma non riesce a incidere sotto canestro come in altre occasioni. Peccato perché con i problemi di falli di Crespi ce ne sarebbe stato bisogno.

Crespi 6 (in 24’ 2/5 da due, 1/4 ai liberi, 10 rimbalzi). Due falli ne limitano il minutaggio già nel primo quarto, creando non pochi grattacapi alle già ridotte rotazioni biancorosse. Quando impiegato ha saputo creare problemi ai lunghi livornesi.

l.m.