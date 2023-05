I big di Casella a Barcellona

Concluse le due settimane di collegiale a Tenerife, i quattro alfieri dell’Imolanuoto Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e Arianna Castiglioni scendono in vasca oggi e domani al trofeo Mare Nostrum di Barcellona. Poggio e Cerasuolo saranno in vasca oggi nella gara dei 50 rana (con loro Niccolò Martinenghi) mentre Carraro e Castiglioni (presente Lisa Angiolini) nuoteranno nei 100 rana. Domani cambio, con Carraro e Castiglioni al via dei 50 e il duo Poggio-Cerasuolo che si cimenterà nei 100, con Martina Carraro che farà anche i 200. Al seguito il tecnico Cesare Casella.

l. m.