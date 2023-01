La Sacmi Avis sorride ad Ancona Rai e Turchi volano nei 400 metri

Esordi tutto sommato positivi per gli atleti dell’Atletica Imola Sacmi Avis, impegnati ad Ancona. Nei 400 metri il migliore è risultato Mattia Turchi, 14esimo, che ha fatto il primato personale in 50’’96. Questo tempo è più basso di un secondo rispetto al primato outdoor mentre quello al coperto è stato migliorato di due secondi. Alessandro Bacci è 24esimo col personale assoluto in 52’’17, poi Alessandro Dalpane in 53’’30 alla prima gara. Federico Ferrucci si è aggiudicato la 41esima posizione con un 53’’55, superando di un centesimo l’ostacolista Leonardo Lodolini. Francesco Venieri ha chiuso 70esimo in 55’’76, davanti a Jacopo Torri, Ivan Passerini, primo 400 indoor concluso in 57’’05, e agli altri debuttanti Alessandro Tampellini e Matteo Rizzo. Gabriele Ricci ha saltato 12,25 metri nel triplo. Tra le quote rosa, bronzo nella finale dei 60 metri ad ostacoli per Anna Venieri in 9’’14 progredendo per due volte il primato personale. Rebecca Scardovi ha chiuso in 9’’74. Le due atlete, nel salto in lungo, hanno ottenuto rispettivamente 5,21 metri, record personale indoor mentre Scardovi è giunta nona (5,06). Nei 60 ad ostacoli Benedetta Drago ha preso parte alla prova riservata alle allieve: settimo posto in 9“63.. Si è messo in evidenza Enrico Yeboah Moses che ha fatto segnare nei 60 metri il tempo di 7’’11 piazzandosi al quarto posto nella finale 3. Dietro di lui altri record per Simone Ferrari e Matteo Rosadi. Andrea Mazzanti ha concluso in 7’’38. Progressi pure per Francesco Venieri (7’’41) e i quasi debuttanti Enea Zaccarini e Leonardo Lodolini (7’’65 e 7’’77). Esordi sulla distanza per Tommaso Gozzi (7’’94), Ivan Passerini (8’’01) e Alessandro Damiani (8’’03). Per l’Icel Lugo la migliore stata l’ostacolista Guia Fattorini (37esima) con 8’’18 avendo la meglio di poco della quattrocentista Silvia Bovolenta che ha preso il primato personale di 8’’20 per il 42esimo posto. Alice Santi ha corso in 8’’42 superando Anna Ventura (9’’01), Federica Mallozzi (9’’14), e Beatrice Bendalhouma (9’’51). Sui 400 metri sono arrivati tre primati personali per Sara Rai (18esima) con 1’00’’10, Silvia Bovolenta (29esima con 1’01’’79). Federica Mallozzi ha debuttato. Riguardo ai concorsi, nel salto in lungo Allievi il migliore di casa nostra è stato Tommaso Gozzi (12esimo con 5,25 metri), seguito da Enea Zaccarini (5,23 metri, primato personale) e ad Alessandro Tampellini (5,11, primato personale indoor). Nella gara assoluta 11esimo posto per Andrea Mazzanti con 6,07 metri. Nel salto con l’asta femminile quinto posto per Eleonora Rossi con 3,25 metri.

Mirko Melandri