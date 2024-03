Niente cani nei club privati, regola diffusa

Leggo la cronaca del rifiuto all'ex calciatore Luca Toni di fare entrare il suo cane in una struttura privata riservata ad un club. Toni doveva andare a seguire la partita di calcio del figlio. Vorrei segnalare che in tutti i club privati l'accesso ai cani è proibito e non solo nella provincia di Modena. Pertanto prego Toni di non fare la vittima: ne va della sua notorietà quale campione di calcio molto apprezzato. Con tutta la stima che ho per la sua professione e nella persona spero che il suo sfogo sia stato un momento di distrazione. Un caro saluto

Lello Montorsi