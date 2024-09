Università, a Medicina va tolto il numero chiuso

Sono basito, prima delle Elezioni Europee il tam-tam della politica si rincorreva per l'abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina ed ora sono praticamente quattro mesi che tutto tace. Sembrava che la modifica legislativa fosse talmente imminente che già da luglio sarebbero partiti i Decreti Attuativi e invece silenzio. La Commissione al Senato dopo le audizioni aveva incaricato un comitato ristretto perchè portasse tale proposta di modifica nella commissione stessa.Sono stati presentati decine di emendamenti e poi tutto si è fermato. Perché? Quali "poteri forti" stanno contrastando e fermando questa modifica normativa che i cittadini auspicano? Noi cittadini abbiamo bisogno di maggiori medici preparati selezionati per meritocrazia e non con un test di memoria su una banca dati pubblica. Si dia il via alla modifica proposta dal Senato che restituisce dignità alla selezione accademica. Si aprano le porte all'innovazione, alla tecnologia ed agli studenti e poi si prepari e si selezionino i migliori, orientando e guidando coloro che non ce l'hanno fatta. Nel contempo si dia la giusta retribuzione al personale sanitario per evitare fughe all'estero: l'Italia formi i medici per l'Italia.

Giovanni Garzella