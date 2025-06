Abusi sessuali sulla figlioletta. In carcere dopo la condanna

Era accusato di violenza sessuale sulla sua bambina, all’epoca dei fatti 12enne. Arrestato un 48enne straniero. I carabinieri della stazione di Recanati hanno rintracciato e arrestato l’uomo, residente nella città leopardiana, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. A carico dello straniero, il tribunale di Macerata ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione, poiché dovrà scontare la pena di sei anni e sei mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata su minore commesso dal 2018 al 2021. I fatti erano cominciati nel 2018. Con la scusa di sentirsi solo, e approfittando del fatto che la piccola viveva solo con lui, il padre avrebbe iniziato ad abusarne quando erano in camera, o a volte in garage, spogliandola, poi toccandole le parti intime.

Per circa tre anni le cose sarebbero andate avanti in questo modo, con comportamenti sempre più pesanti da parte dell’uomo sulla bambina. Ma a un certo punto, lei aveva trovato la forza di confidarsi con le insegnanti e aveva chiesto aiuto. Subito erano scattate le misure per proteggere la bambina, a cominciare dall’allontanamento dalla casa familiare. Era stata sentita in tribunale, in incidente probatorio, e aveva confermato gli abusi subiti quasi ogni giorno dal padre. L’uomo, rintracciato dai carabinieri nella tarda mattinata dell’altro ieri, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Fermo.

Chiara Marinelli