Controlli nei cantieri. Multe a ditte e tecnici

Quattro denunce, di cui una a Petriolo e tre a Mogliano, e multe per 26.700 euro. È l’amaro bilancio degli ultimi controlli effettuati dall’Arma in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata nei cantieri edili. Due in particolare sono finiti sotto la lente dei carabinieri della stazione di Mogliano. L’obiettivo del servizio era verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, in un’ottica di prevenzione di rischi per i lavoratori.

Nel primo cantiere di Petriolo i militari hanno denunciato alla procura l’amministratore della ditta esecutrice dei lavori per la violazione del decreto sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per non aver redatto ed esibito la relazione di calcolo della resistenza e stabilità del ponteggio metallico allestito. Per lui è scattata una sanzione di 2.847 euro.

A Mogliano i carabinieri hanno denunciato invece tre persone per violazione allo stesso decreto: il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, per aver omesso di redigere il Piano operativo di sicurezza, con ammenda di 9.112 euro, e per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con ammenda di 2.847 euro e con provvedimento di sospensione dell’attività. Poi l’amministratore di una seconda ditta esecutrice, per non aver coordinato gli interventi sulle misure generali di tutela dei lavoratori e per non aver verificato la congruenza del Pos, con multa da 2.847 euro. Infine è stato denunciato il geometra coordinatore della sicurezza del cantiere per non aver verificato l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni di loro pertinenza relative alla sicurezza, con una sanzione di 9.112 euro.

I servizi svolti, che hanno lo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei numerosi cantieri del territorio maceratese, continueranno anche per il futuro. In ambito locale infatti il settore della ricostruzione, proprio per la presenza massiccia di lavori in corso in tutta la provincia, rappresenta una priorità.

Lucia Gentili