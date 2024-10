La Del Mastro Auto parte col piede giusto. Oggi e domani due sfide

Nella prima giornata del campionato di Prima divisione territoriale di volley femminile, la Del Mastro Auto Cingoli ha ingranato la marcia giusta battendo 3-2 la PG Lorese al termine d’una intensa partita durata per due ore e mezza e conclusa 15-13 al tie break. La Del Mastro Auto Cingoli fa parte del girone che comprende Corplast Corridonia, Paoloni Balducci Appignano, Montecosaro, Volley 79, Cus Camerino, Oratorio SS. Annunziata, Torresi Porto Potenza Picena, Sangiustese, Fishion Med Hr Macerata, Caldarola, San Severino, Cus Macerata. Questa settimana due sfide in programma: oggi in casa la Volley Torresi e domani visita al Cus Camerino. Queste per ruolo le effettive a disposizione dell’allenatore Simone Aquili: centrali Giorgia Animento, Sofia Giulioni, Erika Ilari, Matilde Sancricca, Ludovica Zazzarini; libere Giada Barbini, Alessia Centanni, Eleonora Mazzini; opposte Bianca Bucci, Valentina Marasca; palleggiatrici Neil Bamburica, Emma Marchegiani; schiacciatrici Viola Bolletta, Greta Carotti, Gioia Carpera, Greta Gambini.

Gianfilippo Centanni