Rissa a colpi di bottiglie di vetro: una donna e tre uomini all’ospedale

Macerata, 9 giugno 2024 – Momenti di paura questa sera a Macerata, dove due gruppi di stranieri sono stati protagonisti di una violenta rissa in via Pallotta, nella zona del parco di Fontescodella. Il parapiglia si è scatenato attorno alle 21.30. Stando alle prime ricostruzioni, due gruppi di marocchini e albanesi si sarebbero affrontati per futili motivi, forse soltanto per uno sguardo di troppo.

Dalle parole si è subito passati ai fatti, con botte da orbi sotto gli occhi dei residenti del quartiere. Qualcuno tra i contendenti non avrebbe esitato a colpire i rivali con delle bottiglie di vetro. Fatto sta che la situazione è presto finita fuori controllo. Ad avere la peggio sono stati una donna e tre uomini, portati al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata in codice giallo. Altre tre persone, invece, sono state medicate sul posto.

Nella rissa è stata anche danneggiata la vetrata del portone di una palazzina. Oltre al personale del 118, in via Pallotta sono arrivati anche carabinieri e poliziotti per ricostruire i fatti ed avviare le indagini del caso.