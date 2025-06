Rotary Matteo Ricci, Antolini passa il martelletto a Sardellini

Tempo di passaggio del martelletto al Rotary Club Macerata Matteo Ricci, con l’insediamento del nuovo presidente, l’architetto Tobia Sardellini, che guiderà il sodalizio per l’anno rotariano 2025-2026. La cerimonia si è svolta giovedì a Le Case: la past president Barbara Antolini ha ricordato le iniziative dell’anno appena concluso e ringraziato i soci per l’impegno. Nel ricevere il simbolo della presidenza, Sardellini ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli e ha presentato la squadra che lo affiancherà.

Il nuovo consiglio direttivo vede Francesca Accorsi nel ruolo di presidente incoming, Renzo Tartuferi come segretario, Andrea Cirilli quale tesoriere, Giuseppe Vitali nel ruolo di prefetto e Guido Grandinetti come comunicatore. Il gruppo dirigenziale è completato dai consiglieri Luana Capparuccini, Massimiliano Fraticelli, Gianni Giuli, Lucia Isolani, Sabrina Morresi e Paolo Piccardoni, mentre Barbara Antolini assume il ruolo di past president.

Sono poi stati nominati i presidenti delle diverse commissioni: Paolo Giustozzi guiderà l’amministrazione del club, Giorgio Caraffa si occuperà delle relazioni pubbliche, Graziano Grelloni avrà la responsabilità dell’effettivo, Massimiliano Fraticelli dirigerà la commissione Rotary Foundation, Marco Sigona coordinerà i progetti e Laura Ricci sarà alla guida dell’Azione Giovani.