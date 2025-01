Servizio civile, 119 posti in Comune. Domande entro il 18 febbraio

Il Comune di Macerata seleziona 119 giovani per il servizio civile universale. Divisi in sei progetti, ossia "Cultura patrimonio per tutti" per 32 posti, "Giovaniattivi" con 5 posti, "Percorsi diversi" con 20 posti, "Gesti di cura" con 21 posti, "Un amico a colori" con 25 e "Un nido accogliente" con invece 16 posti. I progetti hanno una durata di un anno, impegnano 25 ore settimanali e prevedono un periodo di tutoraggio di tre mesi. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le 14 del 18 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol del sito del servizio civile. Gli operatori dell’Informagiovani, in piazza Vittorio Veneto, sono a disposizione per fornire informazioni o supporto a chi ne avesse necessità. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.