Tre serate dedicate al jazz. Il via con l’omaggio a Piaf

Da giovedì prossimo, 24 aprile, al 30, per tre serate, l’entroterra si accende con la rassegna di concerti organizzata da Musicamdo Jazz, sotto la direzione artistica di Daniele Massimi. Il primo appuntamento si terrà giovedì a Macerata, nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio, con un concerto dedicato alla figura di Edith Piaf. La cantante Sara Jane Ghiotti e il fisarmonicista Giacomo Rotatori ripercorreranno il repertorio della grande artista francese.

Martedì 29 aprile, l’International Jazz Day farà tappa a Tolentino, all’auditorium Gigli-Pagliari dell’istituto Vaccaj, con un concerto dedicato a Wayne Shorter, uno dei più importanti compositori e sassofonisti della storia del jazz. Sul palco si esibiranno Stefano Conforti ai sassofoni, Andrea Canzonetta alla tromba, Raffaele Filoni alla chitarra, Nicola Santecchia al basso elettrico e Riccardo Chiacchiera alla batteria.

La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica "Marche Jazz Stories", un’esposizione di trenta scatti che raccontano cinquant’anni di storia del jazz nel territorio. Infine mercoledì 30 aprile a Camerino, all’Accademia della musica Corelli, concerto del Pablo Corradini Quintet. Il bandoneonista e compositore argentino proporrà un progetto che fonde il jazz con il folklore sudamericano, esplorando ritmi come tango, zamba, milonga e chacarera, arricchiti da elementi di improvvisazione e interplay jazzistico. Insieme con lui si esibiranno Marco Postacchini al sax e al flauto, Simone Maggio al pianoforte, Roberto Gazzani al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria e percussioni.

Lo stesso giorno, sempre a Camerino, è in programma il concerto per gli alunni dell’istituto comprensivo Betti con il quintetto di Maurizio Moscatelli. Tutti i concerti inizieranno alle 21.15 e i biglietti sono disponibili in prevendita online sulle piattaforme Ciaotickets e Vivaticket, oltre che nei luoghi dei concerti (info sul sito Musicamdo Jazz).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Adesso Musica, gli istituti musicali Biondi e Vaccaj, il sostegno dei Comuni di Camerino e Macerata, Unicam, Unimc, Club per l’Unesco di Tolentino e delle Terre maceratesi, Mic e Regione; rientra nel programma ufficiale dell’International Jazz Day, istituito nel 2011 dall’Unesco per promuovere il jazz come strumento di pace e dialogo tra i popoli. "La rassegna rappresenta un’occasione unica per il pubblico maceratese di immergersi nella grande musica jazz e di vivere da vicino un evento di portata internazionale – promettono gli organizzatori – testimoniando ancora una volta la vitalità culturale del territorio".