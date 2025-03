Unitre in lutto, addio a Dina Papa: "Ha dedicato la vita agli altri"

A 98 anni si è spenta Dina Papa (nella foto), "anima e motore" dell’Unitre cittadina. "Dina era esempio per tutti, una persona che lavorava in maniera instancabile per conto l’associazione, anche per l’intera giornata", ricorda Marisa Castagna, presidente di Unitre che poi aggiunge una dedica: "Ciao Dina, anima e motore dell’Unitre, che è stata la tua famiglia. Grande donna, che hai dedicato la tua vita interamente al volontariato, con la passione e la professionalità d una manager. Grazie per quello che hai fatto per la nostra comunità con lo spirito sempre positivo, forte e tenace nel massimo rispetto dei ruoli e degli iscritti. Hai tenuto duro fino all’ultimo. Tutti i fondatori, i presidenti, i consiglieri, i collaboratori, gli associati Unitre si inchinano alla tua persona". La camera ardente sarà allestita nella sala del commiato di San Marone. I funerali si terranno oggi, alle 16, nella chiesa di San Pietro.