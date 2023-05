Macerata Opera Festival: la migliore qualità artistica

Macerata, 10 maggio 2023 – Il ministero della Cultura ha assegnato allo Sferisterio il punteggio più alto tra i teatri di tradizione per la qualità artistica del Macerata Opera Festival 2022 e assegnato un contributo di oltre 900mila euro. Lo scorso 4 maggio, infatti, è stato pubblicato il decreto del direttore generale spettacolo (ministero della Cultura), Antonio Parente, con l’assegnazione dei contributi Fus per l’anno 2022 ai Teatri di tradizione (in totale 26 soggetti finanziati) di cui fa parte anche l’Associazione Sferisterio.

La qualità artistica del Macerata Opera Festival 2022 è stata valutata la più alta del settore con 26,50 punti. All’Associazione Sferisterio, considerati tutti i parametri previsti (valore dimensionale, qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa) è stato quindi assegnato un contributo di 951.870 euro. Un riconoscimento importante per la prima edizione del festival firmata da Paolo Pinamonti che giunge in piena campagna di vendite dei biglietti del 2023.

"Dopo i primi mesi di apertura della biglietteria - spiegano dallo Sferisterio -, si sta riscontrando un buon livello nelle prevendite, considerato anche il grande impegno sui gruppi e sugli appassionati che seguono il Mof, e sui quali il lavoro non si è mai fermato, anzi è stato incrementato con continue aperture di relazioni nel mondo del turismo. Al momento il titolo più ricercato è Carmen, seguito a poca distanza dalla Traviata e quindi da Lucia di Lammermoor".