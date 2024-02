La baby attrice di Neve: "Nel film vittima dei bulli"

Macerata, 24 febbraio 2024 – Le anteprime del film ‘Neve’ di e con Simone Riccioni, girato tra Treia, Sefro, Sarnano, Macerata, Civitanova e Moresco, sono iniziate martedì. Mentre il film arriverà nelle sale il 7 marzo, i matinée e i soirée con il cast continueranno per tutta la primavera. "È il sesto film che ambiento nelle Marche – dice Riccioni –, ma a questo tengo particolarmente perché nasce da una mia storia personale per la quale, da bambino, sono stato bullizzato". La protagonista è Azzurra Lo Pipero. Nata a Lido di Fermo 12 anni fa, frequenta la seconda media. Ha ottenuto un permesso per saltare qualche lezione a scuola e partecipare alle anteprime in giro per l’Italia.

È complicato conciliare lo studio con il ’lavoro’?

"Conciliare la scuola con l’attività di attrice mi è possibile perché vado bene a scuola e perché la dirigente scolastica e le insegnanti mi hanno permesso di fare questa esperienza formativa, mi hanno raccomandato di viverla al meglio e divertirmi".

In che modo ti sei avvicinata alla recitazione?

"Da piccola mi piaceva preparare con le mie amiche brevi scene per mostrarle ai genitori. Verso i 5 anni mi sono innamorata della recitazione e ho frequentato alcuni corsi. Lo scorso anno ho avuto la grandissima fortuna di iniziare la scuola ‘Cinema che passione’ di Simone Riccioni".

Come è andata?

"Sono arrivata lì con un’impostazione estremamente teatrale. Simone e il docente Ettore Belmondo mi hanno, possiamo dire, reimpastata".

Quando hai fatto il provino?

"Ogni domenica che andavo a fare il corso era un provino, così è stato per 5 mesi. Nell’ultima lezione Simone mi ha dato la bellissima notizia. Mi avevano scelta come protagonista".

Chi è Neve?

"Una ragazzina di 10 anni che è oggetto di bullismo per il tipo di lavoro che fa la madre. Lei vive questa condizione di disagio e reagisce con una forma di mutismo selettivo".

Come evolve la storia?

"Non lo posso dire – sorride Azzurra – perché altrimenti rovino tutto; però a Neve va a finire bene; riesce a uscire dalla situazione che l’aveva intrappolata".

Hai progetti?

"Vorrei godermi questa esperienza con la quale spero di aver dato anche io un messaggio contro il bullismo. Vorrei, poi, continuare a studiare e a fare esperienze nel cinema".