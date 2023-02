Matelica calcio, in un libro più di un secolo di passione

Un parterre de roi ha presenziato alla prima del libro “Matelica, oltre un secolo di calcio” (Geo Edizioni). C’era anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, legato da una storica amicizia con la famiglia Canil ha tenuto a partecipare tanto da organizzare a Matelica il consiglio regionale del Coni nel primo pomeriggio. L’opera curata nei dettagli da Carlo Fontanelli, Mauro Canil, Renzo Falzetti - che ha ringraziato chi ha contribuito alla realizzazione con dati e foto - e Michele Rossi, rappresenta un imperdibile volume per coloro che sono stati protagonisti a vario titolo delle vicissitudini sportive della società sportiva di Piazza Enrico Mattei, ma anche per i collezionisti e appassionati regionali e nazionali visti i successi ottenuti in Interregionale e la conquista del professionismo nel 2020. Dopo gli onori di casa di un’emozionata Sabrina Orlandi, Mauro Canil ha ripercorso gli ultimi anni del Matelica. "Con una battuta possiamo dire di… aver gettato la squadra oltre l’ostacolo. Ci siamo trovati in C, ma non avendo le strutture in città e volendo ben figurare ci siamo spostati a Macerata prima e poi ad Ancona. Tutto questo senza tralasciare Matelica dove continua il progetto improntato sul settore giovanile. Approfitto della presenza del presidente regionale Figc...