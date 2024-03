Vinta una gara da non fallire. E due piccoli segnali importanti

Era una gara da vincere a tutti i costi e l’Ascoli l’ha vinta. Ci sono voluti due rigori, un eurogol e un regalo della difesa del modesto Lecco, ma a questo punto della stagione i risultati vanno agguantati con le mani e con i piedi. Una vittoria di una importanza vitale, che rilancia le possibilità di salvezza addirittura senza passare per i playout. Mister Carrera ha portato poche novità, ma la squadra è sembrata più tranquilla nel giocare palla a terra e ha continuato ad attaccare anche quando si è ritrovata in vantaggio. Due piccoli segnali comunque importanti che fanno ben sperare. Di sicuro la posizione di Caligara come mezzala sinistra ha fatto rivedere il vecchio Fabrizio finalmente dentro al match. Adesso ci saranno due settimane per lavorare insieme e preparare la sfida di Pasquetta contro lo Spezia, altra gara da non fallire.