Dimore storiche nelle Marche: quali si possono visitare domenica 26 maggio

Ancona, 7 maggio 2024 - È in arrivo la giornata nazionale delle Dimore storiche, giunta alla 14esima edizione. Domenica 26 maggio, oltre 400 luoghi in tutta Italia tra castelli, ville, rocche, parchi, giardini e molto altro aprono gratuitamente le porte al pubblico. Abbiamo stilato per voi l'elenco completo dei posti visitabili nelle Marche, divisi per provincia.

Provincia di Ascoli-Piceno

Il borgo storico Seghetti Panichi è un luogo colmo di bellezze architettoniche, pittoriche, storiche e botaniche a Castel di Lama (Ap), con ingresso in via San Pancrazio 1. Per la giornata Adsi sono previste ben quattro visite organizzate in notturna nel giardino storico, nei seguenti orari: alle 18 per il gruppo 1, alle 19.30 per il gruppo 2, alle 21 per il gruppo 3 e alle 22.30 per il gruppo 4. Per prenotare la propria presenza o ricevere ulteriori informazioni, contattare l'indirizzo mail borgo@seghettipanichi.it o il numero di telefono 0736812552.

Provincia di Fermo

Nella località di Monte Vidon Corrado è situata la casa-museo, nonché centro studi, di Osvaldo Licini, un importante artista del Novecento europeo che proprio qui ha trascorso la sua esistenza. Nel corso dell'intera giornata, è possibile effettuare una visita guidata dal personale delle varie sale del palazzo, dove sono contenuti i disegni dell'artista. Per prenotare è necessario accedere alla sezione apposita del sito web centrostudiosvaldolicini.com.

Recandosi a Porto san Giorgio si può ammirare villa Santa Maria al Poggio, costruita sui resti di un'antica torre di avvistamento della città di Fermo. Dalle 14.30 alle 20.30, è possibile visitare gratuitamente e senza prenotazione gli spazi esterni della villa, situata in via San Francesco d'Assisi. Per maggiori informazioni, contattare il numero telefonico 351 617 0563 o consultare la pagina Instagram della villa.

Restiamo invece a Fermo, al numero 12 di via Paccarone, dove palazzo Capparucci apre le proprie porte. L'edificio, la cui origine risale alla fine del tredicesimo secolo, è stato ampliato con l'attuale facciata realizzata durante i primi dell'Ottocento e acquistato dalla famiglia Capparucci nel 1873. Durante la giornata nazionale delle Dimore Storiche, sono visitabili una parte del piano terra e l'intero primo piano, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Per prenotare è necessario contattare il numero di telefono 3356170464 o in alternativa l'indirizzo di posta elettronica umberto_reale@libero.it.

Provincia di Pesaro-Urbino

A Pesaro, in via Battisti 9, è in programma la fruizione e il consulto gratuito dei testi della biblioteca Cecini. Il luogo è intitolato alla figura del prof. Nando Cecini, che ha raccolto circa 20.000 opere di letteratura odeporica (relativa ad un viaggio, ndr) e ha scritto oltre 200 libri, di cui un'ottantina sulla provincia di Pesaro. L'orario per visitare gratuitamente la biblioteca è incluso nella fascia 10-12.30, con un massimo di 10 persone alla volta. Per prenotare, contattare l'indirizzo mail angelacecini@libero.it.