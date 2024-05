Dimore storiche domenica 26 maggio: quali sono visitabili in Emilia-Romagna

Bologna, 14 maggio 2024 - Si avvicina la giornata in cui l'Italia si trasforma in un vero e proprio museo itinerante. Domenica 26 maggio torna la giornata nazionale dell'associazione Dimore storiche italiane, in cui oltre 400 luoghi ricchi di storia tra castelli, rocche, parchi, ville e giardini aprono al pubblico con ingresso gratuito. In alcuni casi è prevista la prenotazione sul sito web, cliccando sulla propria regione e sull’edificio interessato. Ecco l'elenco dei luoghi dell'Emilia-Romagna presenti nel lungo elenco nazionale, divisi per provincia.

Nei pressi di Castenaso (Bo) c'è villa Marana, dimora privata del M° Francesco Molinari Pradelli e ora degli eredi. Nel corso di domenica 26 sono visitabili la villa e il parco, attraverso visite guidate in programma dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17. Per l'occasione è stato allestito un servizio navetta, con partenza da piazza Mandini a Marano di Castenaso e ritrovo previsto mezz'ora prima della visita. Per prenotare è necessario contattare l'indirizzo mail cultura@comune.castenaso.bo.it, specificando nome e cognome, numero di persone e recapito telefonico.

L'atelier di Tullio Vietri, in via Saragozza 135, e la mostra "Memorie, in viaggio" sono visitabili gratuitamente con una guida, in occasione della giornata dell'Adsi. Sessanta opere che raccontano la società degli anni 60 del '900 e che ci accompagnano in un viaggio temporale fino al nostro presente. E' gradita la prenotazione al numero telefonico 333 9971992 o all'indirizzo mail info@tulliovietri.com.

In una delle sale di palazzo Bentivoglio, in via delle Belle Arti 8, l'autore Riccardo Ferniani presenta il libro "Vite storte", attraverso una chiacchierata con gli avvocati Giuliano Berti Arnoaldi Veli e V ittor io Casali. La presentazione ha inizio alle 17, ma è possibile entrare in sala a partire dalle 16.30. Per maggiori informazioni, contattare Elisabetta Brunelli al numero di telefono 333 674 8142 o all'indirizzo mail elisabettabrunelli@alice.it.

Ormai da qualche mese palazzo Boncompagni ospita la mostra dal titolo "Mimmo Paladino nel palazzo del Papa", curata da Silvia Evangelisti. L'ingresso comprende una visita guidata tra le sale del Palazzo, tra cui la sala della udienze papali e la loggia che porta alla scala del Vignola. Gli ingressi sono previsti ogni ora, nei seguenti orari: 10-11-12 e 15.30-16.30-17.30. La prenotazione è obbligatoria sul sito palazzoboncompagni.it.

Casaforte-La Bastide, in via dei Calzolai 457, è visitabile in occasione della giornata Adsi la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Le visite gratuite del giardino e della Casaforte richiedono la prenotazione obbligatoria, sono guidate dal proprietario e sono in programma la mattina alle 10, alle 11 e alle 12 e il pomeriggio alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30. E' prevista anche una visita serale, a partire dalle ore 21, pagando 6 euro a persona fino a un massimo di 35 partecipanti. Le prenotazioni per la rassegna mattiniera, quella pomeridiana e quella serale si possono effettuare tramite un messaggio all'indirizzo mail labastideferrara@gmail.com o su whatsapp al numero di telefono 3801508747.

Attraversando l'imponente androne, domenica 26 maggio è possibile accedere al giardino di palazzo Santini-Sinz in via degli Armari 18, dove natura e architettura si fondono per un imperdibile connubio. Non è richiesta alcuna prenotazione, mentre gli orari di apertura sono i seguenti: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Villa Contessa Massari, lo splendido palazzo settecentesco situato tra i comuni di Gualdo e Ducentola, apre le porte dei suoi ambienti domestici, delle sue scuderie e del suo parco interno, in occasione della giornata Adsi. Le porte della villa sono aperte dalle 10 alle 13, mentre le visite guidate con prenotazione obbligatoria si svolgono alle 10.30 e alle 11.30. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare gli indirizzi mail annagiulia.caputo@gmail.com e info@villacontessamassari.it.

Domenica 26 maggio è visitabile gratuitamente Casa Bertozzi, in via Massi 58 a Forlimpopoli. Si tratta di una visita guidata in quella che è stata la casa del maestro Mario Bertozzi fino all’età di 92 anni, nella quale vengono presentate numerose opere dell’artista, tra sculture, incisioni e disegni. La visita, effettuabile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, dura 30 minuti e non prevede alcun tipo di prenotazione.

La casa dell’Upupa, acquistata negli anni ‘60 dall’architetto Ilario Fioravanti come rifugio per le sue opere, nel corso degli anni è divenuta una vera e propria casa-museo. Durante la giornata Adsi è prevista una visita guidata per il quale è necessaria la prenotazione, con un messaggio o una telefonata al numero 3343651256 o con una mail all’indirizzo ilario.fioravanti@gmail.com. Le visite iniziano alle 10, alle 11 e alle 12 nel corso della mattinata e alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18 nel pomeriggio, con chiusura definitiva alle 19. La casa-museo si trova in piazza Roverella 13 a Sorrivoli, una località del comune di Roncofreddo.

A Tredozio, in via Collina 5, è possibile visitare gli interni e il giardino di villa ‘La Collina’, accompagnati dal proprietario. Durante la giornata sono previste due visite guidate, entrambe con prenotazione obbligatoria, la mattina alle 11.30 e il pomeriggio alle 14.30. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail mt@vespignani.net.

Il museo carducciano di villa Silvia Carducci di Lizzano (Fc) apre i suoi portoni per una visita gratuita nell’orario di apertura, previsto dalle 16 alle 19. Per partecipare è obbligatoria la partecipazione al numero 0547 323425 o all’indirizzo mail promo@museomusicalia.it.

Il castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, il più antico della provincia di Parma essendo stato fondato intorno al XI secolo, concede una visita guidata dalle 18 alle 19. Per prenotare la propria partecipazione e ricevere informazioni, si raccomanda di inviare una mail all’indirizzo info@castellodiscipione.it. L’ingresso al castello è situato al numero civico 61 del borgo medievale della frazione di Scipione, situata nel comune di Salsomaggiore Terme.

Villa Paveri Fontana, nella frazione di san Ruffino, propone una visita guidata dalla durata di 50 minuti delle sale interne, del giardino e della cappella. La prenotazione è obbligatoria, mentre per soddisfare qualsiasi tipo di curiosità si può telefonare o mandare un messaggio al numero 3388948585. Le visite hanno inizio alle 10.30, alle 12, alle 15.30 e alle 17.

Villa Due Torri, inizialmente realizzata nel XIV secolo ma ristrutturata nel corso dell’Ottocento, permette una visita del giardino e di tutto il complesso architettonico nel corso dell’orario di apertura, che va dalle 15.30 alle 18.30. Gli orari delle visite, con prenotazione obbligatoria, sono le 15.30, le 16.30 e le 17.30. La villa si trova in via dei Gonzaga 40.

A Bellaria-Igea Marina, in via san Vito 17, si trova il bellissimo castello Benelli, acquistato dall’omonima famiglia nel 1917. Il maniero è visitabile nel pomeriggio, prenotando necessariamente sul sito palazzoboncompagni.it, su turni di un’ora alle 15.30, alle 16.30 e alle 17.30, fino alla chiusura prevista per le 18.30. Per informazioni: info@palazzoboncompagni.it o il numero 051226889.

Rimaniamo a Bellaria-Igea Marina, questa volta in via Pisino 1. Qui si erge la ‘Casa Rossa’, acquistata dallo scrittore Alfredo Panzini nel 1909. Domenica 26 maggio è possibile visitare gratuitamente e in totale autonomia la villa, il parco antistante e l’adiacente Casa Finotti, in un orario compreso dalle 15 alle 18. Nel corso della giornata, precisamente alle 15.30, è in programma la visita guidata speciale “Alfredo Panzini, un intellettuale controcorrente”, per scoprire i luoghi di riflessione dello scrittore e il suo rapporto con il giornalismo e la letteratura. Per info e prenotazioni, contattare la società cooperativa Atlantide al numero 0541 343889 o all’indirizzo mail didatticabellaria@atlantide.net.

In occasione della giornata nazionale delle Dimore Storiche, è accessibile per una visita gratuita anche la casa dell’artista Giulio Turci, a Santarcangelo in via don Giovanni Minzoni 49. La casa museo, per la circostanza, è aperta la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Per prenotare la visita, contattare il numero telefonico 3420675085 o l’indirizzo di posta elettronica giulioturci@libero.it.