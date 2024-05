Sagre ed eventi maggio 2024 nelle Marche: gli appuntamenti da non perdere

Ancona, 3 maggio 2024 - Con il primo maggio, solitamente, si pensa che di feste ed eventi non ce ne saranno fino all’inizio dell’estate. Invece no, perché le Marche sono sempre pronte ad offrire attività e sagre, che coinvolgono tutti quanti, dai più grandi ai più piccini. Ecco una guida per ‘districarsi’ nel mese di maggio.

Dal Palio di San Floriano di Jesi alla Festa del Cuntadini ad Ancona

Il Palio di San Floriano nel centro storico di Jesi è una manifestazione medievale, risalente al XIII secolo, che unisce momenti ludici a quelli religiosi. Durante l'evento, sono organizzate gare di tiro con l'arco, esibizioni di gruppi storici, cortei mascherati con abiti del periodo medievale. Incredibile la ricostruzione del borgo medievale che viene installata per la città, dove sono ricreate diverse scene della vita del tempo passato, includenti anche le messe in onore del Santo. Il Palio sarà gestito in questo modo: dal 3 all'8 maggio si scaldano i motori, anzi i cavalli, con il pre-palio ed i suoi eventi culturali e di intrattenimento preparatori; il 4 maggio la “Scampanada de San Fiorà”; infine, dal 9 al 12 maggio, si entra nel vivo del Palio di San Floriano, condito di taverne, cortei, spettacoli e le competizioni.

Inoltre, bisogna proprio dirlo: è arrivato quel periodo dell’anno in cui il piccolo paese di Montignano prende colore, diventa fulcro di attrazione per tutti, dai più grandi che amano la tradizione ai giovani che cercano il divertimento, fino ai più piccoli. Stiamo parlando, ovviamente, della Festa del Cuntadin, arrivata quest’anno alla 39a edizione. Da giovedì 16 a domenica 19 maggio, saranno quattro giorni ricchissimi, ciascuno con le sue peculiarità, da non perdere, come la mostra fotografica intitolata “Il magico mondo della api” o il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici. Come dimenticare, poi, l’esposizione dei trattori e macchine agricole d’epoca, lo speciale parco giochi allestito dagli organizzatori della “Festa dei Fioli” di Marina di Montemarciano, con tantissimi giochi unici nel loro genere, costruiti artigianalmente. Un evento da non perdere.

Il ritorno della Caprile Illuminata a Pesaro

Sabato 25 e domenica 26 maggio torna Caprile Illuminata. Il programma di questa nuova edizione della rassegna che rientra nel ricco calendario di eventi di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura, è dedicato alle ri-creazioni, intese nella duplice accezione di dilettevoli svaghi e di riletture artistiche. Nella gradevole scenografia del Giardino Segreto di Villa Caprile, il pomeriggio di sabato 25 prevede un raffinato concerto per arpa e fortepiano (eseguito su strumenti storici) e due conferenze-recital rispettivamente dedicate agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Gioachino Rossini e ai fasti di un celebre banchetto svoltosi a Parigi nel 1823, in onore del Maestro pesarese. La seconda giornata, domenica 26, si aprirà con un appuntamento mattutino con la poesia contemporanea; nel pomeriggio si alterneranno un incontro dedicato alle sfarzose nozze di alcuni nobili pesaresi di inizio ottocento, una conferenza-recital su una eccezionale ‘prima’ al Teatro del Sole di Pesaro, un prezioso omaggio musicale a Giuseppe Mazzini “chitarrista” e, per finire, un’originale conferenza danzata per Antonietta Pallerini, eccelsa ballerina pesarese, vissuta a cavaliere tra fine settecento e inizio ottocento cui Pesaro ha recentemente dedicato il Salone nobile di Palazzo Gradari.

La sagra del carciofo di Montelupone a Macerata

La Sagra del Carciofo di Montelupone, che quest’anno si farà sabato 11 e domenica 12 maggio, è un evento enogastronomico tradizionale che nasce nel 1961 e che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la regione, attirati dalla gustosa offerta di prelibatezze gastronomiche e dal folklore di una festa sempre molto apprezzata. Dedicata ad un prodotto rappresentativo per il territorio, che rientra nella lista regionale delle specie tutelate ai fini della conservazione della biodiversità, la Sagra propone due giorni di festa nei quali poter degustare una varietà di piatti tipici aventi come principale protagonista “il carciofo di Montelupone” e durante i quali non mancheranno eventi musicali e culturali e di intrattenimento. Ampio spazio, inoltre, sarà dedicato a cultura e turismo: per visitatori e cittadini vi sarà la possibilità di prendere parte a visite guidate dei beni culturali del Borgo.

Ad Ascoli Piceno tra arrosticini e olive all’ascolane

Cinque giorni di festa in cui il tranquillo piccolo borgo piceno di Ripaberarda si trasforma e diventa un fulcro di eventi, attività ed iniziative. Da mercoledì 15 a domenica 19 maggio, la Festa di San Michele Arcangelo è allo stesso tempo una sagra di paese ed una festa religiosa. Il programma civile prevede concerti e un ricco stand gastronomico aperto a cena tutte le sere e la domenica a pranzo. Non mancheranno panino con salsiccia, arrosticini, olive all'ascolana, mezze maniche all’amatriciana e fiumi di birra.

La Festa di San Giovanni Battista a Rapagnano a Fermo

Torna la Festa di San Giovanni Battista a Rapagnano. Come da tradizione, i festeggiamenti partiranno giovedì 9 maggio e termineranno domenica 12 maggio, con l’alternarsi di numerosi eventi dedicati a tutte le età: si inizierà giovedì alle 19 alla chiesa Santa Rosa con la messa ed il triduo (stesso appuntamento anche per venerdì), per poi passare a venerdì sera, alle 21.30, con le cover di Raffaella Carrà. Sabato sera, invece, lo spettacolo dei Dik Dik e, domenica, la cover band di Max Pezzali e degli 883. Non mancheranno gli stand gastronomici, pronti a far ingolosire tutti quanti gli avventori.

Alessio Zaffini