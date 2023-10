Halloween 2023 nelle Marche, ecco cosa fare

Ancona, 30 ottobre 2023 – Fantasmi, vampiri, streghe e lupi mannari: torna la notte più spaventosa dell’anno, torna Halloween. Tra un dolcetto ed uno scherzetto, le proposte all’interno delle Marche sono tante, per grandi e piccini, per i più paurosi e per i più coraggiosi.

Halloween 2023, tanti appuntamenti nelle Marche: divertimento assicurato per grandi e piccini

Ancona

A Corinaldo, ovviamente, non poteva mancare la Festa delle Streghe, che quest’anno è giunta alla sua 23esima edizione. Durerà fino alla fantomatica notte del 31 ottobre, questo appuntamento è diventato imperdibile per tutti coloro che amano vivere il brivido di una notte speciale ricca di spettacoli, musica, intrattenimento per piccoli e, soprattutto, con l’immancabile “Miss Strega”. Tutto il programma su www.corinaldoturismo.it/halloween-la-festa-delle-streghe-ed-2023/ A Varano, invece, uno spaventoso pomeriggio, dove mistero e magia si incrociano nelle fantastiche esibizioni di strada con lo spettacolo Athanor, con giocolieri e mangiafuoco, dalle 18 alle 19.30. Ma prima, bisogna armarsi di coraggio: dalle 16.30, infatti, inizierà il dolcetto o scherzetto per le vie del borgo, con tante caramelle pronte ad essere donate ai più piccoli, che poi, alle 18.30, avranno l’opportunità di incontrare i personaggi di Harry Potter e di scattarsi una foto con loro. A Morro d’Alba, per finire, alle 15 alle 18.30 si terrà Halloween al Museo e nel Borgo. La festa, pensata per i bambini e per il divertimento in famiglia, trascinerà tutti in una grande caccia alle zucche, risoluzione di indovinelli ed enigmi per le vie del paese e all’interno dei sotterranei che ospitano il Museo Utensilia. In biblioteca una Strega buona attende i bambini e genitori per sconfiggere le paure con la lettura, ma anche per disegnare, colorare o far merenda. L’ingresso al museo e alle attività è di 5 euro a bambino, gratuito per gli accompagnatori.

Pesaro e Urbino

Fossombrone, nella giornata del 31, si trasforma nello spaventoso Paese di Halloween. Dalle 16, infatti, a cura di Elisabetta Romiti, si terrà il Raccontastorie di Halloween, con ritrovo in Piazza Mazzini, al quale seguirà poi una caccia al tesoro. Come dimenticare, poi, l’Halloweekend, i 5 giorni “brividosi” di Gradara. Infatti, nei giorni 28, 29, 30, 31 ottobre e il primo novembre 2023 Gradara si trasforma in un borgo “da brividi” con itinerari animati e tante attività pensate per adulti e bambini tra conferme e novità. Creature fantastiche, visite teatrali e spaventi sono solo alcune delle attività che verranno proposte dal borgo medievale.

Oltretutto, per la prima volta, anche lo spettacolo “Disney Horror Show”. Insomma, impossibile mancare. Tutto il programma sul sito https://www.gradara.org/eventi-a-gradara/halloweekend-2023/ Infine, ma non per importanza, il Cantihalloween di Cantiano. Il motto di questa giornata? “Bimbi, portate i vostri sacchetti per le caramelle”. Sarà infatti prevista una parata, alle 17, dove tanti mostri buoni lanceranno i dolciumi ai piccoli curiosi. Dalle 15, al Parco delle Rimembranze, la decorazione delle zucche, con giochi spaventosamente divertenti e, per concludere, alle 18, il Grande Show dei Rapaci a cura dell’associazione “Le ali della Terra” in Piazza Luceoli.

Macerata

A Civitanova Marche un “Happy Halloween” per tutti, dai più piccolini ai più grandi: si comincerà, infatti, con una sana dose di dolcetto o scherzetto per le vie del centro storico dalle 15.30, con ritrovo in piazza XXV Luglio. Immancabile anche un’animazione da urlo, con truccabimbi spaventosi, streghe che si aggirano in attesa di ignari passanti, sorprese e spettacoli. Per i più grandi, invece, dalle 22, all’ex Liceo Classico, in via Sant’Agostino, l’Halloween Party, con dj set e drink da paura. Ovviamente, è obbligatoria la maschera. Serata di paura anche a Cingoli, dove si terrà la classica raccolta dei dolciumi per le vie del centro storico, con negozi aperti e locali che offrono menù ed aperitivi a tema Halloween. Inoltre, preparatevi a stupirvi con lo spettacolo “Circus Horror”, organizzato da Sasselles Show, dalle 16.30 e per tutto il pomeriggio, dove giocolieri, fuochisti e trampolieri saranno pronti a far divertire tutti quanti.

Fermo

A Monte Urano, la situazione è da sudori freddi: dal 28 al 31 ottobre, infatti, tutto il paese si trasforma in uno spaventoso festival di Halloween, condito di tantissime sorprese. Martedì, per esempio, tante attrazioni e percorsi horror, come la Escape Room “Horror Legend” (info e prenotazioni al 3382221291) o la realtà virtuale zombie, come se si vivesse all’interno di un film di mostri. Alle 22, invece, il dj set con Federico Gallo ed Edoardo Craia. Tutto il programma nella pagina Facebook del Comune di Monte Urano. A Porto San Giorgio, invece, si terrà il Castelloween, pieno di sorprese e divertimenti. Dalle 16.30, in Piazza del Teatro, lo spettacolo di magia del mago Cristian Pensieri, al quale si aggiungono i laboratori, giochi alla ludoteca comunale, truccabimbi e letture. Immancabile, poi, una visita a Casa “Poe”, in sala Castellani, o lo spettacolo di fuoco all’Arco del Diavolo. Alle 17, in Corso Castel San Giorgio e dintorni, si aggirerà la cartomante, pronta a prevedere il futuro e, infine, alle 21, il dj set con DJ Lollo.

Ascoli Piceno

In Piazza del Popolo, la festa di Halloween più attesa delle basse Marche: “Ulla Festival”, che trasformerà il salotto cittadino in una mega discoteca a cielo aperto. Dalle 21.30, protagonisti della festa saranno anche gli alieni, visto che la scenografia sarà basata proprio sulla presenza degli extraterrestri.

Un vero e proprio set cinematografico con tanto di effetti speciale, laser e luci stroboscopiche a ritmo di musica techno e dance.

L’evento prenderà il via alle 19 con l’esibizione di alcuni dj locali poi, alle 21.30, inizierà lo show vero e proprio. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. A Folignano, invece, il 31 ottobre, dalle ore 16, al Villa Pigna, in Viale Costantino Rozzi, a tutti gli amanti del brivido aspetta un Halloween ricco di dolci, scherzi e paura. Tante attività per tutte le età, dal trucca bimbi alla scoperta di nuove fobie e terrori: maghi, attori, trampoli, sputafuoco, animazione, zucche, ristorazione e dj set. Il tutto avvolto in un’atmosfera che trasporterà tutti quanti in un mondo di mistero e meraviglia. Fiore all’occhiello dell’evento è il Cammino dell’Orrore, percorso a tema horror con attori professionisti, per ragazzi e adulti. Il costo del biglietto è di soli 5 euro, mentre l’ingresso al festival è gratuito.