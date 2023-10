Feste Halloween 2023, cosa fare in provincia di Pesaro e Urbino: gli appuntamenti

Pesaro, 30 ottobre 2023 – È quasi tutto pronto per la manifestazione più terrificante dell’anno, amata da grandi e piccini. La festa di Halloween è ormai sempre più popolare, tanto che solo nella provincia di Pesaro e Urbino ci sono molte alternative per divertirsi in questa giornata del brivido.

Urbino

A Urbino il 31 ottobre ci saranno due appuntamenti diventati tradizioni: il Trekking Urbano, una passeggiata tra arte e cultura giunta alla sua 20ª edizione, e la festa di Halloween per i bambini. Il percorso di trekking, abbastanza agevole, durerà circa due ore e vedrà come luogo di partenza il piazzale Roma, dove è sito il monumento a Raffaello (ore 16). Il tema sarà “I colori dell’armonia”: un itinerario alla scoperta dell’arte, del paesaggio e delle evoluzioni urbanistiche di Urbino. La partecipazione gratuita, ma si consiglia la prenotazione. Per informazioni: 0722 324590 oppure 0722 2613 o anche via e-mail a info@vieniaurbino.it.

La festa per bambini, invece, si svolgerà negli spazi della ‘Data – Orto dell’Abbondanza’, dalle 16 alle 19, a ingresso libero. È previsto anche il maxi gioco della “Caccia alle streghe”, un laboratorio della zucca, il trucca bimbi, animazione e uno spettacolo di magia.

Halloween a Gradara

Gradara

A Gradara sarà un’Halloweekend di 5 giorni, tra spettacoli, esibizioni ed eventi per bambini. Novità assolute dell’edizione 2023 sono il ‘Disney Horror Show’ e ‘Una notte alla Rocca Stregata’. Il Disney Horror Show è uno spettacolo in esclusiva dedicato ai 100 anni della Disney, in collaborazione con The Show Production. Sarà uno spettacolo unico nel suo genere, tra musical e teatro, che comprende una cena per la sera del 28 ottobre o un pranzo per la domenica 29 ottobre nel quale si esibiranno i personaggi malvagi della saga Disney (su prenotazione).

‘Una notte alla Rocca Stregata’ avrà invece luogo nella notte del 31 ottobre, sempre su prenotazione. Il tutto consiste in una vista in notturna nelle sale della Rocca con una guida classica che narrerà la storia del Castello, ma non sarà la sola a far compagnia agli ospiti. L’ingresso al borgo è libero e ci saranno tanti eventi diversi, tra i quali alcuni fissi, come i mercatini misteriosi, le bolle stregate e il pozzo stregato e le sue ossa. Ci sarà lo spettacolo per bambini ‘Severino il fantasmino’ (il 28, 30 e 31 ottobre alle 17.00, il 29 ottobre e il 1° novembre alle 10.30 e 11.30), il tour della Rocca di Paolo e Francesca, la passeggiata stregata e la parata infernale dei diavoli martedì 31 ottobre alle 21.30 e 22.30. Giorni da brividi in un’atmosfera unica dove verrà premiata anche la maschera più bella. Gradara avverte: "Vietato l’ingresso ai fifoni”.

San Giorgio di Pesaro

Weekend da brividi anche al castello di San Giorgio di Pesaro dove ci sarà la 18ª edizione de ‘La castagnata delle streghe’. Castagne e vin brulè, stand, spettacoli e molto altro ancora. Si inizia sabato 28 ottobre con l’apertura degli stand alle 18. Alle 20 intrattenimento con la band ‘Detective pork’ e dalle 22.30 dj set di Mattia Occhialini. Domenica 29 ottobre apertura degli stand dalle ore 15, con trucca bimbi, tunnel della paura, spettacoli e danza acrobatica. Alle 18 grande spettacolo del mangiafuoco.

Fossombrone

Fossombrone si traveste da paese di Halloween per due giornate di paura, domenica 29 ottobre dalle 15 e martedì 31 ottobre dalle 16. Festa per tutte le età con tanto divertimento, laboratori e storie. Per domenica è in programma la visita delle Grotte del Duomo di Fossombrone con Luca Cangini, la caccia al tesoro e un laboratorio di ceramica per bambini con Tinoush Panahy (su prenotazione). Martedì si replica con il laboratorio e la caccia al tesoro, ai quali si aggiunge il raccontastorie di Halloween con Elisabetta Romiti. Per la caccia al tesoro prenotazione obbligatoria entro venerdì 27 ottobre al numero 340 8245162.

Vallefoglia

Per un pomeriggio in un luogo dedicato alla magia dell’autunno, a Vallefoglia, fino al 31 ottobre, sarà possibile visitare e divertirsi al più grande Pumpkin Patch delle Marche. Al Giardino dei colori di Bottega di Vallefoglia ci saranno tanti laboratori, con la possibilità di scegliere, intagliare e pitturare la propria zucca di Halloween, passando un pomeriggio immersi nei colori autunnali.