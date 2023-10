Ristoranti d’Italia 2024: i migliori delle Marche nella guida del Gambero Rosso

Ancona, 16 ottobre 2023 – C’è anche un po’ di Marche in Ristoranti d’Italia 2024, la guida alla ristorazione italiana del Gambero Rosso. La piattaforma leader nel settore del Wine Travel Food in Italia ha stilato la classifica per il 2024 delle nuove sfide per la ristorazione d’autore, arrivando alla 34esima edizione.

Sono 2.485 le insegne recensite, di cui 78 nelle Marche, nella guida che accoglie anche 6 nuovi locali e vede Ancona dominare sulle altre province.

Da sinistra: Errico Recanati (Andreina, Loreto), Mauro Uliassi (Uliassi, Senigallia) e Moreno Cedroni (La Madonnina del pescatore, Senigallia)

Tre Forchette

Tre star al comando con le Tre Forchette: se Vino e Cibo di Senigallia perde il massimo punteggio, scendendo a Due Forchette, salgono sul podio il ristorante Andreina a Loreto (AN), dove lo chef-patron Errico Recanati, il “signore del fuoco”, è da un decennio considerato uno dei migliori cuochi della Regione, per la sua schiettezza, passione e soprattutto per aver impostato il suo locale sulla cucina alla brace; la Madonnina del Pescatore a Senigallia (AN), grande gloria delle Marche con il registro delle prenotazioni sempre in fibrillazione e, sempre nella città marchigiana, Uliassi, dei fratelli Mauro e Catia, che trasmettono alla loro cucina la leggerezza, l’entusiasmo e la passione che li contraddistinguono.

Tre Gamberi

Punteggi pieni anche tra le trattorie, con i Tre Gamberi a due insegne: il locale Gallo Rosso di Filottrano (AN) e l’Agra Mater di Colmurano (MC), che si aggiudica il premio per la prima volta grazie al lavoro di Lara Mancini che da anni porta avanti la sua idea di cucina e coltivazione biologica di ortaggi e frutta, oltre alle piante di ulivo che danno un olio di grande bontà.

Per quanto riguarda invece i migliori chef della ristorazione italiana, Gambero Rosso nomina Massimo Bottura e Niko Romito, entrambi con un punteggio di 96 centesimi. Appena sotto, Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani.