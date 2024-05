Cup Marche, ancora disagi: si prenota solo in alcuni sportelli

Ancona, 21 maggio 2024 - Per ora solo è stato ripristinato solo parzialmente nelle Marche il servizio di prenotazione Cup (Centro unico prenotazioni; sistemi telefonici e informatici con App e link) interessato da ieri mattina da un'anomalia tecnica.

Continuano a non funzionare i servizi di prenotazione on line e tramite telefono. E fino a stamattina anche gli sportelli Cup sui territori non potevano prenotare alcuna prestazione, neppure se urgente. Nessun altro canale a cui far riferimento per chi ha urgenze se non i pronto soccorso.

La Regione e tutti gli uffici competenti stanno lavorando affinché il sistema torni a pieno regime. Oltre alle attività necessarie per il ripristino completo, si stanno compiendo accertamenti sulle cause del disservizio: tra le ipotesi ci sono quelle di un attacco informatico ma anche di un guasto tecnico che potrebbe essere derivato da infiltrazioni d'acqua dovute al maltempo degli ultimi giorni.

Anche il Cup dell'ospedale Carlo Urbani fuori uso

“In attesa che il servizio di prenotazioni torni alla normalità - ha fatto sapere la Regione - le direzioni delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali (Ast) e gli Uffici Relazioni con il Pubblico (Urp) delle Ast sono stati incaricati dall'Ars (Agenzia regionale sanitaria) di fornire il massimo supporto alla cittadinanza in caso di chiamata ai servizi di accesso al pubblico e di tranquillizzare l'utenza sul fatto che ogni anomalia sarà risolta tempestivamente e i canali di prenotazione saranno riattivati nel più breve tempo possibile”.