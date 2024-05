Cup Marche in tilt per un attacco hacker. Da giorni è impossibile prenotare le visite

Ancona, 22 maggio 2024 – Cup unico regionale fuoriuso per la seconda giornata consecutiva. Quella di ieri è stata di nuovo una giornata drammatica per chi doveva prenotare una visita medica, soprattutto se in tempi ravvicinati. Non sono mancate lamentele e disagi in tutti gli sportelli della regione Marche. E non è andata meglio al telefono o via app. Il numero verde rispondeva monotono: "Tutte le linee sono momentaneamente occupate".

Nel tardo pomeriggio di ieri dalla Regione parlavano di "probabile attacco hacker" e prevedevano il ripristino completo del servizio prenotazioni non per la giornata odierna ma per domani (giovedì).

In effetti nel primo pomeriggio di ieri è stata parzialmente ripristinata la funzionalità, tuttavia fino a ieri sera continuavano a non funzionare i servizi di prenotazione on line e tramite telefono. Anche gli sportelli Cup sui territori non potevano prenotare alcuna prestazione, neppure se urgente.

Sempre nel pomeriggio di ieri alcuni sportelli hanno ripreso a funzionare. Nessun altro canale a cui far riferimento per chi aveva delle urgenze se non quello dei pronto soccorso.

Ieri i tecnici si son messi al lavoro anche per individuare le cause del disservizio: tra le ipotesi inizialmente c’era non solo quella di un attacco informatico, ma anche la possibilità di un guasto tecnico derivato da infiltrazioni d’acqua dovute al maltempo. Col passare delle ore, tuttavia, ha preso quota lo scenario dei pirati del web.

"Da una prima analisi risulterebbe un attacco hacker limitato ai programmi applicativi del solo Cup la causa dell’anomalia riscontrata nelle scorse ore (da lunedì alle 7,30, ndr) – spiegavano ieri sera dalla Regione -. I dati archiviati nel sistema non hanno subito alcuna violazione. Ad oggi è stata ripristinata la maggior parte delle funzioni ed è previsto un ripristino della piena attività per la mattinata di giovedì 23 maggio. Si ricorda che il Cup Marche – prosegue la nota della Regione - è stato dato in appalto in seguito ad apposita gara nel 2019 alla ditta Gpi che ne cura la gestione informatica. La stessa ditta sta ripristinando il servizio con la collaborazione fattiva dei tecnici della Regione Marche. Le direzioni degli Enti del servizio sanitario regionale sono costantemente informate delle attività di ripristino attraverso il coinvolgimento dei tecnici dei Sistemi Informativi dei singoli Enti".

A ieri la Regione parlava del ripristino del 70 % delle funzionalità ma nei fatti prenotare o annullare visite fino a ieri pomeriggio era possibile soltanto allo sportello.