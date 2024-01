Ancona, un altro morto in carcere: è il terzo dall’inizio dell’anno

Ancona, 26 gennaio 2024 – Terzo decesso da inizio anno: tunisino di 37 anni trovato morto in cella. Ad accorgersi del corpo privo di vita dell’uomo – detenuto da circa un anno nella casa circondariale di Montacuto con l’accusa di spaccio – sarebbero stati i compagni di stanza. Immediato l’allarme al 112 Nue, il numero unico di emergenza. Sul posto, i sanitari del 118 e l’ambulanza del Comitato di Ancona della Croce Rossa. I militi, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un decesso probabilmente avvenuto per cause naturali, ma sarà l’esame autoptico (che quasi certamente verrà disposto in queste ore) a fare luce sulla vicenda. Il 12 gennaio, ad essere trovato privo di vita, era stato un algerino di 41 anni, anche lui dietro le sbarre per spaccio. Una settimana prima, invece, il suicidio di Matteo Concetti, il 25enne fermato che si è impiccato proprio nello stesso istituto penitenziario, a Montacuto.