E-commerce e acquisti online, grazie ad Amazon 600 imprese marchigiane esportano all'estero

Ancona, 8 settembre 2023 – “Cresce anche nelle Marche come nel resto del Paese il consumo online negli ultimi dieci anni. I marchigiani che comprano online sono passati da una quota dell'11,8% del 2012 al 39,35 del 2022, sull'onda acceleratrice della pandemia”. Così Gino Sabatini presidente Camera di Commercio delle Marche ieri a ‘Pronti, E-commerce, Via!’, realizzata da Regione Marche, Camera di Commercio Marche e Amazon ad Ancona per supportare la digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tra i presenti Bianca Maria Martinelli, director Amazon.

“Un processo questo – ha aggiunto Sabbatini – che va ben governato per realizzare una convivenza reciprocamente vantaggiosa tra e-commerce e negozi fisici agevolando un flusso integrato tra esperienza di acquisto fisica ed esperienza virtuale. Anche rafforzando le sedi fisiche degli esercizi che sono linfa per centri e comunità con e-commerce a supporto nella nostra regione – ha rimarcato Sabbatini – c’è un potenziale di innovazione che andrebbe supportato e incoraggiato: il 49% delle imprese coinvolte dal Pid (punto imprese digitali) risulta avere un grado di maturità digitale di secondo livello (apprendista) in scala che va a da uno a cinque, il 38% di terzo livello (specialista digitale) mentre i digiuni di innovazione (esordienti digitali) sono il 6,7%. Il dato, che tiene conto delle diverse tipologie da esordiente a campione, colloca le imprese marchigiane leggermente sotto la media nazionale. Altra informazione interessante è quella per cui, considerando un indicatore sintetico di maturità digitale, le Marche sono esattamente in una posizione centrale nel rating Italia. La necessità di digitale è confermata dalla risposta di imprenditori e operatori economici alle attività formative del Pid: solo nel 2022 oltre 2.300 i partecipanti”.

Le pmi regionali che vendono con Amazon

Sono oltre 600 le pmi della regione che hanno integrato Amazon tra i propri canali di vendita: oltre 200 ad Ancona. Durante l'evento formativo le aziende partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire la possibilità di iniziare, o potenziare, un percorso di vendita online del proprio business. Imprenditrici e imprenditori interessati hanno compreso anche l'importanza di promuovere il marchio Made in Italy, catalizzatore di interesse e sinonimo di qualità ed eccellenza nel mondo. Secondo un report sull'impatto di Amazon, nel 2022, delle oltre 600 Pmi marchigiane presenti sulla piattaforma più del 45% ha esportato i propri prodotti registrando attraverso lo store circa 30 milioni di euro di vendite all'estero. L'iniziativa fa parte del più ampio programma ‘Accelera con Amazon’ e rientra nell'ambito del Protocollo di intesa tra Regione Marche e Amazon, siglato nell'ottobre 2021. Alcune pmi del territorio hanno raccontato la propria storia aziendale e la propria esperienza con il canale digitale: tra queste, la marchigiana Omada Design e l'abruzzese Divani.Store. “La nostra è un'azienda familiare con alle spalle più di 40 anni d'esperienza nella produzione e vendita di articoli casalinghi in plastica”, ha raccontato Alessio Adamo, titolare di Adamo srl, azienda proprietaria del marchio Omada Design, a Castelfidardo (Ancona).

"Nel 2016 ho intravisto nel commercio online la strada per il futuro: approdare su Amazon, insieme al miglioramento del nostro sito e-commerce proprietario, ha determinato un incremento a doppia cifra del nostro fatturato, con un export che rappresenta oggi circa il 50% delle vendite totali. Questi traguardi non sono stati raggiunti nell'immediato, ma sono il frutto di un percorso di 'sensibilizzazione’ al digitale. Consiglio di investire in formazione, vendere online richiede competenze, tempo e risorse”. “Era il 2019 quando, insieme a mio fratello Loris, abbiamo rivoluzionato il business di famiglia, decidendo di aprirci al commercio digitale”, ha raccontato invece Davis Di Pancrazio, titolare di Divani.Store, azienda abruzzese con oltre 40 anni di esperienza nella produzione e nella vendita di divani Made in Italy. “Oggi da Corropoli, in provincia di Teramo, i nostri prodotti superano i confini nazionali, raggiungendo i clienti di tutta Italia, Francia, Germania e Spagna”.