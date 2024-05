Qualità della vita di bimbi, giovani e anziani: la classifica nelle Marche

Ancona, 27 maggio 2024 – I bambini vivono meglio nella provincia di Ancona, gli anziani in quella di Macerata. E i giovani? Nel Pesarese. È quanto emerge dall'indagine degli Indici generazionali del Sole 24 Ore (edizione 2024), presentata al Festival dell'Economia di Trento. La qualità della vita di bambini, giovani e anziani è stata ricompresa in tre classifiche distinte, allo scopo di misurare le “risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici”, ma anche i “servizi a loro rivolti” e le loro “condizioni di vita e di salute”. Per ciascuna categoria sono stati analizzati 12 indicatori specifici. “Indicatori, per ciascuno dei quali mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0)”, scrive il Sole 24 Ore. Le graduatorie hanno vagliato 107 province d'Italia e le nostre marchigiane si collocano nella “pancia” delle stesse, eccetto quella dei bimbi che ne vede ben due tra le prime 25. Ad ogni modo, nessuna delle cinque regionali riesce ad accedere alle primissime posizioni come, invece, accaduto per la confinante Emilia Romagna.

Dove vivono meglio i bambini

Nella classifica dei bambini, Ancona si colloca al 19esimo posto totale: è la provincia dove vivono meglio i più piccoli. Non troppo distante, al 22esimo posto, c'è Macerata. Dunque, al 31esimo, troviamo Ascoli Piceno. Più staccate Pesaro Urbino (58esimo posto) e Fermo (62esimo). Tra gli indicatori presi a riferimento anche i pediatri, i giardini scolastici, lo spazio abitativo, i progetti Pnrr per l'istruzione fino ai delitti a danno dei minori.

Dove vivono meglio i giovani

E passiamo dunque alla classifica dei giovani. La prima provincia marchigiana si piazza al 42esimo posto ed è quella di Pesaro Urbino, seguita da Ascoli Piceno, al 46esimo posto, e da Ancona, al 50esimo. Fermo si colloca al 62esimo posto, mentre Macerata al 68esimo. Ecco alcuni degli indicatori sondati: dal trend dei residenti giovani all'imprenditorialità giovanile, passando per i laureati, i tassi di disoccupazione e anche bar, discoteche e concerti.

Dove vivono meglio gli anziani

Concludiamo con gli anziani, la cui classifica vede Macerata al 24esimo posto totale. A seguire: Ancona al 32esimo, Pesaro Urbino al 45esimo, Fermo al 59esmo. Chiude Ascoli Piceno, al 77esimp posto in totale. Speranza di vita a 65 anni, consumo di farmaci per la depressione e per le malattie croniche, persone sole anziane sono alcuni dei parametri indagati. A questi si associano anche biblioteche, orti urbani fino a infermieri e geriatri.