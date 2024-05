Classifica dei governatori di regione, Acquaroli perde consensi

Pesaro, 15 maggio 2024 – Francesco Acquaroli perde posizioni nella classifica dei governatori più graditi. Nel sondaggio Swg, infatti, il presidente della Regione Marche cede quattro punti percentuali rispetto al 2023, scivolando all'undicesimo posto su sedici (sono esclusi dal sondaggio Molise, Valle d'Aosta Trentino Alto Adige e Sardegna).

La domanda a cui hanno risposto gli intervistati era questa: quanto ritiene efficace l'operato del presidente della Regione? Al primo posto si è confermato Luca Zaia (Veneto, 70%, +1% rispetto al 2023), davanti a Massimiliano Fedriga (Friuli, 60%, come nel 2023) e a Stefano Bonaccini (62%, -2%). Acquaroli si ferma al 36% contro il 40% di un anno fa.

"Il presidente Acquaroli è risultato quello che ha fatto peggio di tutti in Italia nel 2023 - commenta Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd -. È quello che in Italia regredisce di più. Il suo operato è valutato sempre più come negativo dalla maggioranza dei marchigiani. Noi del PD Marche lo diciamo da tempo che l'operato disastroso suo e della sua giunta è sotto gli occhi di tutti e ora lo confermano anche i dati. Impossibile nascondere quanto poco e quanto male ha fatto, anche i suoi elettori se ne sono accorti”.