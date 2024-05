Elezioni Europee 2024: chi sono i 14 candidati delle Marche

Ancona, 2 maggio 2024 – Dalle Marche sognando Bruxelles, la carica dei 14 aspiranti parlamentari europei per fornire adeguata rappresentanza a una regione non più presente, in quei banchi, da due decenni. Sono scaduti, infatti, i termini per la presentazione delle candidature. Ed è così nota, quindi, la pattuglia di chi ambisce allo scranno in Europa e potrà essere votato nella circoscrizione del Centro Italia.

L'election day, come stabilito dal Governo, è stato programmato per l'8 e il 9 giugno prossimi. In quella data si voterà anche per le Amministrative, con 148 Comuni su 225 al voto nelle Marche. Quanto alle Europee, la soglia di sbarramento è fissata al 4 per cento.

Candidati Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia

Fratelli d'Italia, partito che nelle Marche ha espresso il governatore Francesco Acquaroli, schiererà il consigliere regionale, e già deputato, Carlo Ciccioli. In tal senso, la discesa in campo della premier Giorgia Meloni potrebbe assicurare ai candidati di FdI un notevole impulso. Nell'ordine, lo psichiatra è stato il secondo ad annunciare di volerci provare. Prima di lui soltanto l'ex vicepresidente e assessore della Giunta Acquaroli 1.0, Mirco Carloni, eletto poi, a settembre 2022, parlamentare in quota Lega. Il Carroccio ha scelto di puntare anche sulla consigliera regionale Anna Menghi, che vanta un passato da sindaco di Macerata. Un trascorso da consigliera regionale, invece, per l'imprenditrice del Fermano Graziella Ciriaci, che sarà candidata nelle fila di Forza Italia.

Candidati Partito Democratico

Tre sono i big schierati dal Partito Democratico. A partire dall'uscente sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, peraltro presidente nazionale dell'Ali. Con lui anche l'ex deputata Alessia Morani e, da ultimo, dopo una decisione last minute della segretaria dem Elly Schlein, la new entry Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto. La decisione di schierarne addirittura tre, con probabili erosioni di consensi l'un l'altro, ha determinato qualche mugugno tra le varie anime e correnti del Pd.

Candidati Movimento Cinque Stelle, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra

Due ex parlamentari, quindi, proveranno la corsa su Bruxelles per il Movimento Cinque Stelle: si tratta di Sergio Romagnoli e Mirella Emiliozzi. Con Azione di Carlo Calenda correranno l'uscente sindaco di Fano, Massimo Seri, ma anche il segretario di Fermo Germano Craia e l'ex consigliere regionale Umberto Trenta. Dunque l'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha scelto di affidarsi ad Agnese Santarelli e all'attuale assessore di Pergola, Sabrina Santelli.