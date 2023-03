Tirreno Adriatico nelle Marche: percorsi e tappe, la guida per un weekend di bici e adrenalina

Tirreno-Adriatico: la guida della corsa nelle Marche

Ascoli, 7 marzo 2023 - Bici, adrenalina, emozioni e il tridente di Nettuno da conquistare. E’ questo il week end marchigiano che da venerdì a domenica vedrà sulle strade il grande spettacolo della 58° edizione della Tirreno-Adriatico con il fior fiore dei campioni della bicicletta. Dopo aver attraversato, infatti, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo si concluderà nelle Marche, con tre giornate davvero di alto livello: venerdì con l’arrivo in salita a Sarnano Sassotetto arrivando per la prima volta della Tirreno a toccare i 1465 metri di quota, il sabato la tappa dei muri da Osimo Stazione a Osimo con 3000 metri di dislivello e pendenze superiori al 20% e come da tradizione, il gran finale a San Benedetto del Tronto, con un circuito in linea che incoronerà il Nettuno di questa edizione. Tirreno Adriatico 2023 ad Ascoli: strade chiuse, scuole e mercato. Cosa cambia Il weekend di gare Venerdì 10 marzo la quinta tappa vede le marche protagoniste assolute di una vera sfida ad alta quota, prendendo il via dall’abruzzese Morro d'Oro e l'arrivo in salita in un finale inedito: per la prima volta si arriverà fino ai 1465 metri di Sarnano-Sassotetto, un prolungamento di 2 km rispetto alle edizioni...