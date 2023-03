Tirreno Adriatico oggi, orari e dove passa. Gran finale a San Benedetto

La Tirreno Adriatico nelle Marche: il gran finale è atteso a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto, 12 marzo 2023 - Come ormai tradizione, la Tirreno – Adriatico si conclude oggi a San Benedetto del Tronto dopo 154 km di circuito, ma forse mai come quest’anno, ha visto i corridori di classifica arrivarci con dei tempi così stretti tra loro. Il leader della classifica Primoz Roglic (Jumbo), infatti, si presenta con soli 18” su Almeida e 23” su Geoghegan, vantaggio guadagnato a suon di abbuoni nelle tre vittorie di tappa conquistate a Tortoreto, Sassotetto ed Osimo, nonostante le salite che avrebbero potuto vederlo molto più protagonista scaldando ulteriormente il pubblico.

In teoria tutto si deciderà oggi sul circuito che per i primi 80 km è saliscendi e poi diventa piatto come una tavola. In pratica è gli scenari che si aprono sono due: il meno probabile con una fuga che prende il largo e arriva a traguardo o, gettonatissima, la fuga che viene ripresa al momento giusto per poi concludersi con la volata finale nella quale i velocisti potranno sciogliere le briglie e prendersi una soddisfazione.

Tirreno Adriatico: tv

Sarà possibile seguire la corsa anche in tv, dalle 13.50 alle 15.05 su Rai Sport Hd e poi su Rai 2 fino alle 16.35.

Tirreno Adriatico oggi: il percorso

La giornata comincerà in Viale Pasqualini alle 10.55 con l’apertura del foglio firma che vedrà i corridori compiere questo tradizionale rito dando la possibilità ai tifosi di avvicinarli.

La partenza sarà poi alle 12.15. Tappa mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km, misura 154 km. Subito dopo il via si sale subito verso Monteprandone e poi la salita impegnativa a Cossignano dov’è posto il gran premio della montagna. Seguono un po’ di saliscendi attraverso Montalto delle Marche e Carassai fino al passaggio da Ripatransone e la lunga discesa fino a Grottammare prima di entrare nel circuito di circa 15 km da ripetere 5 volte. Piatto come una tavola e con il traguardo volante posto al terzo passaggio sotto la linea dell’arrivo posto su viale Buozzi.

Tirreno Adriatico oggi: orari e dove passa

Gli orari dei passaggi. La Tirreno dunque, transiterà per Bv. per Monteprandone sp.71 (12.26), Monteprandone sp.54 (12.36), San Savino sp.245 (12.47), Santa Maria Goretti sp.232 (12.59), Cossignano sp.23 (13.07), Montanto delle Marche sp.47 (13.21), Madonna del Lago sp.238 (13.26), Bv. per Carassai sp.22 (13.43), Carassai sp.58 (13.46), Ripatransone sp.23 (14.18), Petrella sp.23 (14.22), Grottammare v.Garibaldi-Lung. Repubblica (14.34), via Marche viale Alcide de Gasperi (14.37). Qui inizia il circuito finale che comprende San Benedetto del Tronto v.Buozzi, Porto d'Ascoli v.d.Mare, via Marche, viale Alcide de Gasperi, e l’arrivo, fissato per le 16.15 dopo 4 giri del circuito