Allerta meteo arancione in Emilia Romagna: temporali in arrivo e fiumi sotto osservazione

Bologna, 19 maggio 2024 – In arrivo nuovi temporali su tutta la regione: sotto osservazione finiscono anche i livelli dei fiumi. E’ questa la situazione meteo in Emilia Romagna poiché gli esperti di Arpae, in collaborazione con la Protezione civile, hanno diramato per la giornata di oggi (dalle 12 di domenica 19 maggio) e per tutta la giornata di domani, lunedì 20 maggio, una nuova allerta arancione (e gialla) per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e temporali.

Allerta meteo arancione per lunedì 20 maggio in Emilia Romagna

Allerta meteo arancione 20 maggio

L’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda la provincia di Ferrara, mentre quella gialla (sempre per piene dei fiumi) le province di Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna. L’allerta gialla per frane e piene dei corsi minori riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna; per temporali le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Per la giornata di domenica 19 maggio – recita il bollettino di Arpae – la criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po, con superamento della soglia 2 nel ferrarese. Sempre per la giornata di domenica 19 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica centro-orientale, non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori”.

E anche per la giornata di lunedì 20 maggio “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore appenninico e pianura centro-occidentale, in ulteriore intensificazione dalle ore serali. Sul settore collinare e montano centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. La criticità idraulica lungo l'asta di Po è riferita alla propagazione della piena del Po; mentre nelle zone collinari centrooccidentali la criticità idraulica è riferita ai possibili superamenti di soglia 1 dei corsi d'acqua”.

Ondata di maltempo sul Centro-Nord

D’altronde già da ieri era stato previsto che l'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord dell'Italia si sarebbe fatta sentire anche nella giornata di oggi, domenica 19 maggio. L’allerta arancione diramata oggi dalla Protezione civile e l’agenzia Arpae è la prosecuzione di quella emanata ieri per l’Emilia-Romagna. L’allerta arancione riguardava la criticità idraulica in particolare per la costa ferrarese, mentre l’allerta era gialla per temporali soprattutto sulla costa romagnola, la montagna, la collina e la pianura romagnola, la montagna e la collina bolognese.

Previsioni meteo 20 maggio

Per la giornata di lunedì 20 maggio, Arpae prevede cielo “da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso al mattino con rovesci sparsi più probabili sul settore centrale della regione. Dal pomeriggio progressivo peggioramento con rovesci e locali temporali in estensione dal settore appenninico al resto della regione. Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi; massime in flessione comprese tra 21 e 24 gradi”.

Previsioni meteo 21 maggio

Martedì 21 maggio, ancora “precipitazioni diffuse e più intense sulla pedecollina e fascia di pianura occidentale dove potranno risultare anche di forte intensità. Dal tardo pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal settore occidentale. Temperature minime comprese tra 17 e 19 gradi. Massime comprese tra i 22 gradi della pianura occidentale e 25 gradi della costa romagnola”.

Tendenza tra martedì 22 e venerdì 25 maggio

Tra martedì 22 maggio e venerdì 25 maggio, infine, “sulla nostra regione persistono prevalenti condizioni di instabilità. Il passaggio di alcuni deboli impulsi perturbati nella giornata di giovedì e sabato porteranno ad un ulteriore aumento della probabilità di temporali sparsi. Temperature sostanzialmente allineate alla media del periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna