Caldo africano 2023: ondata in arrivo in Emilia Romagna, le previsioni meteo

Bologna, 19 giugno 2023 – A soli due giorni dal solstizio d’estate il caldo, quello afoso, è arrivato.

L’anticiclone africano Scipione, che porterà la prima vera ondata di caldo su tutta l’Italia, è pronto a infiammare il Paese con temperature roventi fino ai 43 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Dopo un weekend afoso, con 33 gradi a Bologna, anche in Emilia Romagna il termometro schizzerà ma non oltre i 36.

L’anticiclone africano incendia l’Italia

Quella che è appena iniziata sarà una settimana di grande caldo, per effetto del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale, con picchi oltre i 35 gradi in particolare sulle zone interne del Centro Sud.

L’aria di matrice africana investirà tutta la penisola facendo salire drasticamente il termometro, le giornate più calde saranno quelle di mercoledì e giovedì con temperature superiori alle medie del periodo di 8-10 gradi.

Quanto dura

La prima ondata di afa, portata dall’alta pressione sub tropicale, si esaurirà però già nell'ultimo weekend di giugno quando temporali sparsi investiranno il Paese con il conseguente abbassamento delle temperature.

Meteo Emilia Romagna: quando sarà il picco

In Emilia Romagna, dopo le 45 allerte meteo consecutive per l’emergenza maltempo, è in arrivo il grande caldo anche se per il momento le previsioni che riguardano il rischio calore segnalano solo un debole disagio in pianura.

Con la presenza dell’anticiclone, nei prossimi giorni in tutta la regione il tempo sarà asciutto sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Il picco del caldo arriverà in Emilia Romagna tra mercoledì 21 e giovedì 22 quando sulle pianure si potrebbero superare i 35 gradi.

La giornata più calda in regione, secondo gli esperti, probabilmente sarà giovedì con l’aria rovente africana che porterà le temperature a sfiorare i 36 in pianura.

Quando tornano fresco e pioggia

Un’ondata di caldo intensa ma fugace visto che già nel prossimo fine settimana potrebbe verificarsi un brusco calo termico, con temperature che torneranno in media, e qualche precipitazione.

Le infiltrazioni di aria umida atlantica potrebbero generare anche dei rovesci temporaleschi sparsi, con una generale diminuzione delle temperature, ma solo per un breve periodo. Il sole dovrebbe ritornare in tutta regione già dalla prossima domenica.