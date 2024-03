Neve, temporali e vento: nuova perturbazione in Emilia Romagna, da quando

Bologna, 5 marzo 2024 – Ancora un meteo all’insegna dell’instabilità in Emilia Romagna. Un'altra circolazione depressionaria si avvicina dalla Francia portando un peggioramento a partire dalle regioni di nord-ovest. La giornata di mercoledì vedrà condizioni meteo instabili su buona parte del centro-nord con piogge e acquazzoni sparsi. In serata e in nottata residui fenomeni tra Triveneto ed Emilia Romagna, con neve fin verso i 600-1000 metri.

E tra venerdì e il successivo weekend ancora una serie di peggioramenti.

In Italia il flusso perturbato atlantico risulterà molto attivo nella prima metà di marzo portando piogge a più riprese e anche neve in montagna.

Allerta gialla in Emilia Romagna per temporali e vento

Allerta meteo per temporali e vento

Gli esperti di Arpae insieme alla Protezione civile hanno lanciato un’allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 6 marzo. Allerta gialla per temporali, vento, piene dei fiumi e frane. Mercoledì 6 marzo sono così previste “precipitazioni a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sugli Appennini centro-occidentali, dove la quota neve è prevista intorno ai 1000-1200 metri. I fenomeni sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sugli Appennini centro-orientali con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore.

La criticità idraulica nel settore centro-occidentale è riferita alle condizioni di lento esaurimento della piena osservata nel tratto vallivo del fiume Secchia e, nella pianura centro-orientale, al transito della piena di Po, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione.

Nel settore occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

Allerta gialla: in quali città

L’allerta gialla per piene dei fiumi è destinata alle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni meteo mercoledì 6 marzo

Nella giornata di domani, i meteorologi di Arpae prevedono “al primo mattino molto nuvoloso sul settore occidentale con precipitazioni moderate a carattere di rovescio, nevose fino a quote intorno ai 800-1000 metri; irregolarmente nuvoloso sul resto del territorio. Nel corso della mattina i fenomeni diventeranno più isolati e si sposteranno verso est andando a interessare anche il resto della regione con rovesci localmente anche intensi ma di breve durata. Esaurimento dei fenomeni dalla sera. Temperature stazionarie, con valori minimi in pianura tra 6 e 8 gradi; massime in diminuzione e comprese fra 12 e 14 gradi”.

Previsioni meteo giovedì 7 marzo

Niente pioggia (o comunque deboli precipitazioni), invece, per giovedì 7 marzo, con cielo “nuvoloso nella prima parte della giornata, in particolare sulla Romagna”. Mentre sarà “sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio”.

La tendenza tra venerdì 8 e lunedì 11 marzo

Torna il maltempo nel weekend con “l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica” che da venerdì pomeriggio “apporterà nuove precipitazioni durante il fine settimana, in particolare nella giornata di domenica che si prevede essere la più perturbata. Le temperature tenderanno a mantenersi stazionarie su valori allineati alla media del periodo”.