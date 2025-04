SwitchBot S10: robot aspirapolvere con mocio auto-pulente e asciugatura automatica, costa meno della metà (-51%)

SwitchBot S10 è un robot aspirapolvere multifunzione dotato di doppia stazione automatica per riempimento e drenaggio dell’acqua, oltre a una base per auto-svuotamento della polvere fino a 10 settimane. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon a 539,99 euro, con IVA inclusa e uno sconto del 51%.

SwitchBot S10: robot aspirapolvere con sistema automatico di lavaggio e ricarica acqua

L’aspirazione ha una potenza massima di 6500 Pa, sufficiente per raccogliere polvere, peli e residui solidi anche da tappeti. La tecnologia RevoRoll integra un mocio con rullo rotante che lava e asciuga automaticamente, migliorando la pulizia dei pavimenti duri.

La vera novità è il sistema di gestione automatica dell’acqua. La stazione secondaria si collega direttamente agli impianti idraulici domestici per riempire il serbatoio e scaricare l’acqua sporca senza necessità di svuotamenti manuali. Questo consente al robot di lavare in autonomia anche grandi superfici.

Il robot riconosce le stanze e gli ostacoli grazie a una combinazione di LiDAR e sensori ottici, creando una mappa dettagliata della casa. È possibile controllarlo tramite app, pianificare orari di pulizia, impostare aree vietate o scegliere tra solo aspirazione, lavaggio o entrambi.

Il mocio viene lavato e asciugato automaticamente dopo ogni ciclo per evitare cattivi odori e accumuli batterici. Questo sistema riduce anche l’usura del panno, prolungandone la durata nel tempo.

Il design è pensato per adattarsi a diversi ambienti domestici, con un profilo abbastanza basso per passare sotto letti e mobili. La base principale si occupa della raccolta della polvere, mentre quella idrica è pensata per bagni, cucine o stanze con accesso agli scarichi.

SwitchBot S10 si propone come un robot aspirapolvere completo, capace di aspirare, lavare e autogestirsi per settimane. Con doppia stazione, sistema idrico integrato e potenza di 6500 Pa, riduce al minimo l’intervento manuale. Il prezzo scontato di 539,99 euro, con IVA inclusa, rappresenta un’offerta competitiva per chi cerca un sistema di pulizia automatizzato e avanzato.