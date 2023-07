A Serramazzoni una domenica da passare insieme agli alpaca

Serramazzoni (Modena), 1 luglio 2023 — Una giornata dedicata ai bambini all’insegna della cultura, della natura e dell’inclusività. Ecco che domani, domenica 2 luglio, andrà in scena alla Barbona di Sotto di Serramazzoni ‘GiroGiroTondo 2023’, iniziativa promossa dall’associazione Himlen Aps e Dones Riccò, in collaborazione con Pro Loco Serramazzoni e azienda agricola ‘Barbona di Sotto’. Dalle 10 alle 19 si susseguiranno diverse attività (letture, giochi, laboratori), soprattutto per i bambini, con la presenza dei teneri alpaca e dell’asinello Gaspare. Si tratta della seconda edizione. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare su quanto siano importanti fin da piccoli la lettura, la conoscenza del territorio, la beneficenza e la creatività individuale. L’azienda agricola ‘Barbona di Sotto’ si trova in via Monteforco 1000 a Pompeano di Serramazzoni.