Estate Modenese 2024, oltre 150 appuntamenti in programma: c’è anche Joan Osborne

Modena, 25 giugno 2024 – Con il concerto di Joan Osborne, la cantautrice statunitense divenuta famosa negli anni '90 con la hit “One of us”, si aprirà ufficialmente sabato 29 giugno ai Giardini Ducali il cartellone dell'Estate Modenese 2024. Organizzato dall'assessorato comunale alla cultura, con il sostegno di Fondazione di Modena e Gruppo Hera, il programma (presentato questa mattina) propone fino a settembre circa 150 appuntamenti in parchi, piazze, cortili e circoli, in centro storico come nei quartieri: saranno 26 le serate ai Giardini Ducali, quasi tutte con ingresso gratuito.

Musica, danza, cinema, letture, comicità: saranno tante le proposte dell'estate modenese che vedrà fra i protagonisti ai Giardini anche il cantautore milanese Venerus (giovedì 11 luglio, in collaborazione con Arti Vive Festival) e David Riondino con la sua narrazione del “Don Chisciotte”. Immancabile e sempre attesa, la vigilia di Ferragosto con Beppe Zagaglia, che quest'anno presenterà il suo nuovo video dedicato alla cucina modenese, mentre nella serata di Ferragosto si terrà un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa. Sempre ai Giardini, giovedì 4 luglio 25 giovani cantautori saranno in gara nella prefinale del premio Pierangelo Bertoli, poi lunedì 15 luglio Riccardo Benini porterà alla ribalta il meglio del Festival della comicità italiana.

David Riondino sarà protagonista con la sua narrazione del “Don Chisciotte”

In piazza Roma, dal 15 al 17 luglio i tre appuntamenti delle “Notti ducali”: lunedì 15 il Devil Quartet del trombettista Paolo Fresu, martedì 16 il teatro civile di Corrado Formigli e Stefano Massini, poi mercoledì 17 Fiorella Mannoia che festeggerà i 70 anni cantando i suoi successi con un'orchestra sinfonica.

Al Cortile del Melograno, in via dei Servi, dall'11 luglio le serate del festival “L'Altro Suono” del teatro Comunale di Modena, che saranno aperte dall'attore Alessio Vassallo che leggerà pagine di Gabriel Garcia Marquez. Nell'estate 2024, Modena 'scopre' anche un nuovo spazio, il Cortile dell'Acero nell'ala ristrutturata dell'ex ospedale Estense: qui, a cura del Salotto Culturale Modena, tutti i mercoledì (dal 3 luglio) si terranno appuntamenti musicali ispirati ai viaggi di Marco Polo, a 700 anni dalla morte. L'Estate modenese si diffonderà anche nei parchi, nelle aree verdi e nelle polisportive. Per esempio, dal 20 luglio al parco Amendola alcune serate verranno dedicate ai grandi cantautori, con tributi a Fabrizio De André, Ivan Graziani, Lucio Battisti e Augusto Daolio. Mentre la Polisportiva Morane ospiterà “Wave Experience”, festival di band emergenti. Tutto il programma dell'Estate Modenese è sul sito del Comune di Modena, www.comune.modena.it