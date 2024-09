Addio al prof Franchini, campione di umanità

Si terranno oggi pomeriggio alle 16 a Pievepelago i funerali del prof. Walter Franchini, scomparso lunedì all’età di 87 anni.

Franchini è stato per decenni stimato insegnante di Scienze, Chimica e Biologia presso il Liceo Scientifico di Pavullo nel Frignano, lasciando un ricordo indelebile a generazioni di studenti che lo hanno apprezzato non solo per la competenza nelle sue materie, ma anche per la profonda umanità e simpatia. Una persona indimenticabile in paese.

A Pieve è stato apprezzato per numerose iniziative culturali e sociali che ha organizzato e a cui ha partecipato da protagonista. Ha fatto a lungo parte del Coro ‘Valle del Pelago’, ha partecipato attivamente all’Accademia Lo Scoltenna, ha collaborato a tante iniziative paesane (tra cui l’accoglienza a bambini sfollati dalla guerra dei Balcani’.

Ha partecipato a Missioni in India con Don Battilani, iniziative per la Casa della carità di Fontanaluccia, per gli anziani di Casa Carani a Pievepelago e ha assistito i disabili Casa Cognento in soggiorno in Appennino.

Intensa anche la sua attività culturale. Ha collaborato per anni al mensile ‘Pieve Oggi’ e a varie iniziative socio-culturali del paese.

Alla notizia del decesso, moltissimi ex liceali di Pavullo hanno espresso sui social il loro cordoglio e gratitudine al ‘prof che non voleva essere chiamato prof’ per essere il più vicino possibile ai suoi allievi.

Nessuno ricorda di averlo mai visto arrabbiato...Sempre con tanta cordialità ed uno stile di vita che lo hanno fatto stimare da tutti.

Oggi in occasione dei funerali in molti si stringeranno alla moglie, ai due figli, agli amatissimi nipoti, per l’ultimo saluto e un ringraziamento per quello che Walter ha fatto per il paese.

g.p.