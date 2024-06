Al vertice di ’Amo’ arriva . Valter Merighi

Al vertice della associazione dei malati oncologici Amo dell’Area Nord arriva il dottor Valter Merighi. Il medico mirandolese proprio in questi giorni ha assunto ufficialmente la presidenza della onlus, succedendo alla dottoressa Gabriella Tartarini, giunta al termine di due mandati. Merighi, socio fondatore dell’associazione, è ora il quarto presidente. Classe 1952, sposato, padre di tre figli, nonno di due nipoti, vanta oltre 40anni di attività lavorativa in campo medico svolta all’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Specialista in pneumologia dal 2006 è stato a lungo primario della lungodegenza postacuzie. Con la sua esperienza nel settore della medicina e del volontariato si propone di continuare l’opera di valorizzazione di Amo in un momento che vede l’associazione fortemente impegnata nella realizzazione del progetto Hospice San Martino.