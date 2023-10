Alice Neri, la Procura chiede il processo per Mohamed

Modena, 31 ottobre 2023 – “Gaaloul va processato”. Ieri la Procura della Repubblica di Modena ha formalizzato al Giudice per l’udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio per il tunisino, Mohamed Gaaloul, “gravemente indiziato di aver volontariamente ucciso Alice Neri” lo scorso 18 novembre a Concordia dando poi fuoco al cadavere. L’uomo era stato portato in Italia in seguito alla consegna dell'indagato da parte dell'autorità giudiziaria francese sulla base del mandato di arresto europeo.

Alice Neri e il sospettato del delitto Mohamed Gaaloul

Verrà invece avanzata in un secondo momento la richiesta di rinvio a giudizio per altri reati: violenza sessuale, tentata estorsione e cessione continuata di stupefacenti.