Alice Neri, colpo di scena. I consulenti del marito: “Un alibi non regge, indagate ancora”

Modena, 27 ottobre 2023 Alibi che potrebbero vacillare ma anche testimoni che offrono ‘spunti’ mai esplorati. La richiesta di rinvio a giudizio, con la fissazione della relativa udienza preliminare, si avvicina per il tunisino Mohamed Gaaloul, unico indagato per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri, ammazzata a coltellate la notte del 17 novembre dello scorso anno a Fossa di Concordia. L’assassino ha poi bruciato l’auto con all’interno il corpo della vittima.

Eppure a distanza di un anno ci sarebbero nuovi, ulteriori spunti di indagine, secondo il team difensivo dell’avvocato ed ex pm Antonio Ingroia, che rappresenta il marito della vittima Nicholas Negrini e la figlioletta. Da indiscrezioni provenienti dal team, infatti, è stata depositata recentemente una memoria, sulla scorta di quattro relazioni scritte dalla consulente criminalista Katia Sartori e dal Generale Luciano Garofano che portano a percorrere ‘strade’ diverse rispetto a quelle percorse sino ad ora dalla Procura.

Nella memoria, infatti, il pool valuta diverse situazioni ambigue e anche ritenute prive di fondamento, ad esempio l’alibi di una persona che vacillerebbe, secondo quanto raccolto dai consulenti e messo nero su bianco. Ma ci sarebbe di più: ci sarebbero alcuni abiti sporchi del sangue della vittima, appartenenti sempre a questa persona.

"La nostra tesi resta quella dell’omicidio premeditato – afferma l’avvocato Ingroia – e riteniamo vi sia necessità di ulteriori accertamenti, affinchè la Procura completi le indagini prima di esercitare l’azione penale. Abbiamo fornito testimonianze relative ad una persona diversa da colui che oggi risulta indagato poiché abbiamo dimostrato che qualche alibi ritenuto sino ad oggi dalla Procura e dagli inquirenti come inattaccabile, in realtà non regge. Non posso entrare nel dettaglio poiché credo sia importante che la Procura possa svolgere ulteriori accertamenti senza che siano anticipati dalla stampa, ma la memoria non vuole essere una critica all’impostazione accusatoria ma un contributo per sgomberare il campo da ulteriori piste che vanno indagate fino in fondo".

La consulente criminalista Katia Sartori, per quanto riguarda appunto le consulenze depositate poi in Procura, pur mantenendo il riserbo anticipa che: "L’alibi che a nostro avviso vacillerebbe riguarda un collega della vittima, mai indagato.

Abbiamo però acquisito una testimonianza oculare che inquadra la relazione instaurata tra la Neri e questa persona in un contesto di evidente conflittualità, sfociata in alcuni episodi aggressivi nel mese di novembre e ritenuti significativi e indicativi del contesto vissuto da Alice. Ci sono poi elementi sicuramente di interesse fino ad oggi taciuti". Secondo il consulente, generale Luciano Garofano "Sembra ragionevole poter ipotizzare che Alice Neri sia stata aggredita e uccisa con un’arma da punta-taglio. Un’arma che, viste le lesività riscontrate e il grado di ‘penetrazione’, può identificarsi in un coltello di dimensioni importanti".