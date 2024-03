’All you need is love’, omaggio ai Beatles

Un originale omaggio ai Beatles da parte di una delle più grandi cantanti e musiciste inglesi contemporanee e di un noto quartetto d’archi italiano. Con ‘All you need is love’, progetto di Sarah Jane Morris e Solis String Quartet, si conclude stasera alle 21 al cinema teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo la stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il progetto costruito da Solis String Quartet (Vincenzo Di Donna, violino, Luigi De Maio, violino, Gerardo Morrone, viola, Antonio Di Francia, violoncello, chitarra e arrangiamenti) con Sarah Jane Morris si caratterizza per credibilità dei presupposti e piacevolezza dei risultati. Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo ‘Ho ucciso i Beatles’, incentrato sul morboso rapporto che legò l’assassino di Lennon ai Fab Four), l’album/concerto ‘All you need is love’ si mantiene leggermente sulla linea di confine tra classica e pop grazie alla rilettura musicale del Solis String Quartet che cerca e trova un mood sonoro e ritmico accattivante, fuori dall’ordinario; quindi sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, naturalmente, da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale esclude ogni possibilità di ‘imitazione’ passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità. "La sublime musicalità del Solis Quartet e i loro magici arrangiamenti delle grandi canzoni di Lennon e McCartney sono stati un dono per me come cantante – afferma Sarah Jane Morris –". "Le canzoni dei Beatles, ancora oggi, brillano di una luce pura assoluta come solo le migliori opere d’arte sanno fare – prosegue il Solis String Quartet –. Con l’attenzione che si riserva ai capolavori e con l’intento di ricreare la giusta suggestione sonora in ognuno dei brani, le nostre riletture, rafforzate dalla sensibilità ed eleganza espressiva che da sempre contraddistinguono la voce di SJM, offrono all’ascoltatore undici ritratti musicali carichi di passione".

Maria Silvia Cabri