Alonso campione del mondo. Un altro trionfo per il tecnico Soli

Motegi (Giappone)

Una giornata storica quella di ieri per il motociclismo mondiale, che ha visto il diciottenne David Alonso consacrarsi campione del mondo della Moto 3 con quattro gare di anticipo vincendo, all’alba italiana, il Gran Premio del Giappone sulla pista di Motegi.

Storica per il suo paese, visto che è il primo colombiano della storia ad aggiudicarsi un titolo iridato di motociclismo, e storica in qualche modo anche per noi modenesi. Il responsabile tecnico del mezzo meccanico di Alonso, una CF Moto, è infatti Maurizio Soli di San Cesario, che ha centrato in questo ruolo, sempre nel team pluricampione di Jorge ‘Aspar’ Martinez, il suo quarto centro mondiale, confermandosi tra i capotecnici più vincenti e preparati del panorama iridato.

Soli ha infatti preparato le moto per altri tre piloti che si sono consacrati campioni del mondo, sempre nella minima cilindrata.

Nel 2007 Gabor Talmacsi, nel 2011 Nico Terol e nel 2020 Alberto Arenas. Questo quarto successo di Soli va ad ulteriore testimonianza dei grandi valori tecnici che il nostro territorio sa esprimere nel mondo del motorsport.

a.b.